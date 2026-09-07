Regele Charles anunță că Harry și Meghan rămân membri ai familiei regale fără atribuții oficiale

Regele Charles a aprobat luni o scrisoare adresată unor înalți oficiali britanici, prin care confirmă că fiul său cel mic, prințul Harry, și soția acestuia, Meghan, rămân membri ai familiei regale fără atribuții oficiale, după întoarcerea lor în Marea Britanie.

Potrivit Reuters, scrisoarea a fost transmisă echipei lui Harry și trimisă ca orientare unor înalți oficiali din guvern și din armată. Documentul precizează că, după ce Harry și Meghan s-au retras din îndatoririle oficiale ale familiei regale în 2020, cei doi „nu mai sunt membri activi ai familiei regale”.

„Această poziție, distinctă de îndatoririle de stat și regale asumate de membrii activi ai familiei regale și care le oferă cuplului libertatea personală în ceea ce privește independența financiară și protejarea vieții private, așa cum își doresc, va continua să fie respectată pe deplin”, se precizează în scrisoare.

În respectivul document este precizat că statutul actual al celor doi nu s-a schimbat și că activitatea lor caritabilă este una privată.

„Rezultă că nu există nicio schimbare în ceea ce privește statutul actual al Ducelui și Ducesei de Sussex. Activitatea caritabilă a Ducelui și Ducesei este o chestiune personală pentru amândoi și este desfășurată în calitate privată.”

„Pe scurt, statutul lor este similar cu cel al unor cetățeni obișnuiți cu interese comerciale și caritabile.”, mai este menționat în scrisoare.

Harry și Meghan s-au întors în Marea Britanie

Prințul Harry și familia sa s-au întors în Marea Britanie la sfârșitul lunii trecute, la șase ani după ce au renunțat la îndatoririle regale și s-au mutat în Statele Unite.

Harry și Meghan au plecat în SUA în anul 2020 și au renunțat la îndatoririle regale oficiale pentru a-și urma cariere independente. Cei doi nu au ieșit însă din atenția publică.

Harry a acuzat în repetate rânduri familia regală de neglijență, presa tabloidă că i-a distrus viața și guvernul britanic că nu i-a oferit destul de multă protecție pentru a putea reveni în țară.