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Grav atentat la siguranță națională: Un rus reținut de DIICOT după ce a fotografiat baze militare strategice și a transmis datele prin mesagerie criptată

Un cetățean rus în vârstă de 40 de ani a fost reținut marți de procurorii DIICOT, fiind acuzat că a pregătit acte de sabotaj care pun în pericol securitatea națională. Anchetatorii susțin că bărbatul a supravegheat baze militare din România și a transmis fotografii și informații despre tehnica de luptă și deplasările militarilor români și aliați.
Grav atentat la siguranță națională: Un rus reținut de DIICOT după ce a fotografiat baze militare strategice și a transmis datele prin mesagerie criptată
MEDIAFAX FOTO/Victor Ciupuliga
Maria Miron
08 sept. 2026, 14:55, Justiţie
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Un cetățean rus este acuzat că a pregătit acte de sabotaj pe teritoriul României, prin acțiuni care au vizat inclusiv baze militare românești și multinaționale. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus marți reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Bărbatul a identificat, supravegheat și strâns informații cu caracter militar, în vederea comiterii unor acte de diversiune sau sabotaj de tip hibrid.

„În perioada februarie-iulie 2026, în perspectiva comiterii unor acte de diversiune/sabotaj, de tip hibrid, sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, a identificat, supravegheat și colectat informații cu caracter militar”, au transmis procurorii DIICOT.

Coordonat prin servicii de mesagerie criptată

Anchetatorii spun că cetățeanul rus a fost coordonat direct de o persoană cu care comunica prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată.

Bărbatul a fotografiat tehnica forțelor armate române și aliate, precum și deplasarea personalului militar și a tehnicii de luptă.

Activitățile de supraveghere au vizat mai multe baze militare românești și multinaționale din județele Cluj, Constanța, Călărași și Ilfov, precum și din București.

Fotografiile și informațiile obținute a fost transmise ulterior persoanei cu care inculpatul ținea legătura. Faptele, prin natura lor, au pus în pericol securitatea națională, precizează DIICOT.

SRI și DGIA, implicate în operațiune

Procurorii urmează să sesizeze Curtea de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a cetățeanului rus pentru 30 de zile.

Ancheta a fost desfășurată de DIICOT împreună cu ofițerii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și structurile subordonate. Acțiunea a beneficiat de sprijinul informativ al Serviciului Român de Informații (SRI) și de suportul structurii specializate din cadrul Direcției Generale de Informații a Apărării (DGIA).

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