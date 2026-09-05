Acuzații de corupție la Facultatea de Medicină din Constanța. Două cadre universitare și două studente au fost reținute

Direcția Națională Anticorupție a anunțat sâmbătă, 5 septembrie, reținerea pentru 24 de ore a unei asistente universitare, acuzată de luare de mită în formă continuată, în 15 acte materiale.

Alt asistent universitar la aceeași facultate, precum și două studente, identificate de procurori prin inițialele I.A. și Z.I.D., sunt acuzați de complicitate la luare de mită în formă continuată.

Cei patru urmează să fie prezentați Tribunalului Constanța, procurorii solicitând arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

DNA: Până la 2.500 de euro pentru promovarea unui examen

Potrivit anchetatorilor, în perioada mai-septembrie 2026, asistenta universitară, care avea atribuții de evaluare și notare la disciplina Anatomie și făcea parte dintr-o comisie de examinare, ar fi cerut și primit în repetate rânduri bani de la studenți.

Sumele ar fi fost colectate prin intermediul celorlalți trei inculpați, iar scopul ar fi fost promovarea frauduloasă a colocviilor și examenelor restante din sesiunile desfășurate în 6-12 iulie și 1-6 septembrie.

DNA susține că intermediarii ar fi identificat cel puțin 15 studenți interesați și ar fi colectat banii, promițându-le promovarea restanțelor.

Tariful presupus ar fi fost de 600 de euro pentru un colocviu și de până la 2.500 de euro pentru un examen, pentru fiecare student. Valoarea totală a foloaselor identificate până în prezent depășește 37.100 de euro.

Conform procurorilor, intermediarii și-ar fi oprit câte un comision, iar diferența ar fi ajuns la cadrul didactic examinator.

Percheziții în 26 de locații

Ancheta a inclus, vineri, 4 septembrie, percheziții în 26 de locații, în special din municipiul și județul Constanța. Descinderile au vizat locuințe, cabinete medicale, sediul unei instituții de învățământ superior și o unitate medicală.

Procurorii afirmă că au găsit și ridicat diferite sume de bani care nu ar fi putut fi justificate.

DNA precizează că cercetările continuă și în cazul altor persoane.