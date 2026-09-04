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Percheziții DNA la facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța

Procurorii DNA Constanța descind, vineri dimineață, la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius.
Percheziții DNA la facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Daiana Rob
04 sept. 2026, 11:22, Justiţie
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Ar fi vorba despre luare de mită pentru promovarea examenelor, potrivit Info Sud-Est. 

Vizați ar fi profesori din catedra de Anatomie.

Universitatea „Ovidius” din Constanța a a mai fost vizată de procurorii DNA în 2013, când Dănuț Epure, fostul rector, a fost prins în flagrant de procurorii luând mită pentru scurgerea subiectelor pentru examenul de admitere în cadrul Facultății de Farmacie.

Acesta a fost condamnat la 3 ani cu suspendare pentru luare de mită. Acesta a fost ulterior suspendat și exclus din corpul universității.

 

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