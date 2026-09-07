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Florin Manole, după informațiile privind deplasarea la Mykonos cu un avion privat: Delegaţia economică a fost organizată de Camera de Comerţ şi Industrie a României, care a acoperit şi costurile

Fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, a venit luni seara cu precizări de presă, după ce un articol arăta că acesta apare pe lista pasagerilor unui avion privat care a plecat pe 8 iulie 2026 de pe Aeroportul Băneasa către Mykonos, alături de judecătorul CCR Cristian Deliorga, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, dar și fostul premier Victor Ponta. „Delegaţia economică din data de 8 iulie a fost organizată de Camera de Comerţ şi Industrie a României care a acoperit şi toate costurile aferente. (...) Am participat pentru a acoperi temele referitoare la legislaţia muncii, datorită experienţei pe care am dobândit-o”, a spus Manole.
Florin Manole, după informațiile privind deplasarea la Mykonos cu un avion privat: Delegaţia economică a fost organizată de Camera de Comerţ şi Industrie a României, care a acoperit şi costurile
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petronela Dumitrescu
07 sept. 2026, 22:00, Politic
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Fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, a venit, luni seara, cu precizări în legătură cu o investigație publicată de NewsCenter, care arăta că acesta a călătorit în luna iulie, în Mykonos, cu un avion privat, alături de mai multe nume importante, printre care judecătorul CCR Cristian Deliorga, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, de politicieni, dar și fostul premier Victor Ponta.

Florin Manole a precizat că deplasarea a fost organizată de Camera de Comerţ şi Industrie a României, care a acoperit şi toate costurile, și că el a participat „pentru a acoperi temele referitoare la legislația muncii”.

„Delegația economică din data de 8 iulie a fost organizată de Camera de Comerț și Industrie a României care a acoperit și toate costurile aferente. Camera se autofinanțează, nu folosește fonduri publice și are dreptul de a-și organiza propriile evenimente. Am participat pentru a acoperi temele referitoare la legislația muncii, datorită experienței pe care am dobândit-o. Deplasarea s-a derulat pe parcursul unei singure zile. Consider că este absolut legitim să raspund pozitiv invitațiilor organizațiilor profesionale sau neguvernamentale înființate legal și care promovează drepturile și interesele companiilor românești”, a spus Manole.

Cine s-a mai aflat la bordul aeronavei

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, judecătorul CCR Cristian Deliorga și președintele Tribunalui Constanța, Marius Cătălin Croitoru, au călătorit în Mykonos, Grecia, cu un avion privat pe 8 iulie. La bordul aeronavei s-au aflat și fostul ministru PSD Florin Manole, fostul premier Victor Ponta și alți oameni de afaceri, printre care și președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, senatorul UDMR István-Loránt Antal, fostul ministru al Transporturilor, Ovidiu Silaghi, dar și directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mîndrescu.

Avionul privat a plecat de pe Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”, destinația fiind Mykonos, Grecia. Zborul ar fi fost operat de compania Toyo Aviation.

Camera de Comerț a precizat  că a plătit zborul

Într-o reacție pentru NewsCenter, Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a afirmat că a plătit zborul.

„CCIR este o instituție privată, neguvernamentală, care nu utilizează fonduri publice și care nu a beneficiat niciodată de alocări de la bugetul de stat. Toate cheltuielile instituției, inclusiv cele aferente deplasărilor externe, sunt susținute din venituri proprii. Deplasarea la care se face referire a avut ca scop o reuniune cu parteneri din afara Europei, aflați în acea perioadă în regiune, opțiune care a permis realizarea contactului direct într-un interval de timp redus”, a spus CCIR pentru sursa menționată.

PNL: PSD și participanții trebuie să explice scopul real al călătoriei

După apariția informațiilor în spațiul public, PNL a cerut Partidului Social Democrat să vină cu explicații în acest sens.

„PSD și participanții trebuie să explice scopul real al călătoriei, de ce au fost suportate aceste cheltuieli și în baza căror criterii au fost selectați pasagerii. Fostul ministru PSD, Petre-Florin Manole, care deplânge public situația profesorilor, medicilor, pensionarilor și a tinerilor fără locuri de muncă, trebuie să explice cum se împacă acest discurs cu deplasările într-un avion privat către Mykonos”, a transmis PNL într-un comunicat de presă.

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