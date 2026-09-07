Prima pagină » Politic » Scenariu negru pentru Kremlin. Un război în Cecenia va zgudui autoritatea lui Putin

Scenariu negru pentru Kremlin. Un război în Cecenia va zgudui autoritatea lui Putin

Un război civil în Cecenia va zgudui autoritatea lui Vladimir Putin. Scenariul este prezentat de un expert militar. „Lebăda neagră” va zgudui Moscova, susține specialistul.
Scenariu negru pentru Kremlin. Un război în Cecenia va zgudui autoritatea lui Putin
sursa foto: FB
Petru Mazilu
07 sept. 2026, 21:50, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Lupta pentru putere din Cecenia ar putea afecta foarte grav Rusia. „Ar putea izbucni un război civil”, susține expertul militar ucrainean Oleg Jdanov, potrivit publicației Dialog.

Expertul arată că o criză politică majoră în Rusia ar putea porni din Caucaz, în special din Cecenia, ca urmare a problemelor de sănătate ale liderului cecen Ramzan Kadîrov și a unei eventuale lupte pentru putere.

Oleg Jdanov mai spune că președintele rus Vladimir Putin i-ar fi cerut lui Kadîrov să pregătească un document prin care să stabilească cine va prelua puterea în cazul în care liderul cecen nu își va mai putea exercita funcția. Informația ar proveni, potrivit expertului, de la o sursă din administrația prezidențială rusă. Afirmația nu a fost confirmată din surse independente.

Lebăda Neagră este deasupra Moscovei

Expertul ucrainean consideră că situația din Cecenia ar putea deveni extrem de instabilă în cazul dispariției lui Kadîrov. El consideră că autonomia de care s-a bucurat republica în timpul conducerii acestuia a creat o structură de putere care va putea duce la o confruntare între diferite grupări rivale.

„Cred că pur și simplu va izbucni un război civil”, spune Jdanov care folosește și expresia „lebădă neagră”. Termenul este folosit pentru un eveniment neașteptat, cu efecte majore asupra unei situații deja fragile.

„Lebăda neagră își bate deja aripile deasupra Moscovei, înconjurând Kremlinul”, precizează expertul.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Sunt amenințările Rusiei “inventate” de NATO? Experții explică unde și cum ar putea ataca Putin
G4Media
El urmează să fie noul antrenor FCSB! „Suntem la ultimele discuții”
GSP.ro
Microplastic în apa de ploaie! Oamenii, sfătuiți să poarte măști: O persoană inhalează echivalentul a 3 carduri bancare pe lună
Gandul
DOLIU în lumea filmului! Actorul iubit de români, găsit mort în propria locuință 😲
Cancan
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport
Muncitor român mort pe un șantier din Italia, în ultima zi de muncă: a căzut de la 12 metri și s-a electrocutat. „Vrem să știm adevărul”, spun părinții lui
Libertatea
Condiția pusă de soțul Mirelei Vaida înainte de a participa la „Asia Express”. De ce nu a putut accepta vedeta din prima
CSID
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Promotor
Economia României frânează: PIB-ul stagnează în T2, iar industria se contractă puternic. Construcțiile și investițiile compensează scăderile
Economedia