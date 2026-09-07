Scenariu negru pentru Kremlin. Un război în Cecenia va zgudui autoritatea lui Putin

Lupta pentru putere din Cecenia ar putea afecta foarte grav Rusia. „Ar putea izbucni un război civil”, susține expertul militar ucrainean Oleg Jdanov, potrivit publicației Dialog.

Expertul arată că o criză politică majoră în Rusia ar putea porni din Caucaz, în special din Cecenia, ca urmare a problemelor de sănătate ale liderului cecen Ramzan Kadîrov și a unei eventuale lupte pentru putere.

Oleg Jdanov mai spune că președintele rus Vladimir Putin i-ar fi cerut lui Kadîrov să pregătească un document prin care să stabilească cine va prelua puterea în cazul în care liderul cecen nu își va mai putea exercita funcția. Informația ar proveni, potrivit expertului, de la o sursă din administrația prezidențială rusă. Afirmația nu a fost confirmată din surse independente.

Lebăda Neagră este deasupra Moscovei

Expertul ucrainean consideră că situația din Cecenia ar putea deveni extrem de instabilă în cazul dispariției lui Kadîrov. El consideră că autonomia de care s-a bucurat republica în timpul conducerii acestuia a creat o structură de putere care va putea duce la o confruntare între diferite grupări rivale.

„Cred că pur și simplu va izbucni un război civil”, spune Jdanov care folosește și expresia „lebădă neagră”. Termenul este folosit pentru un eveniment neașteptat, cu efecte majore asupra unei situații deja fragile.

„Lebăda neagră își bate deja aripile deasupra Moscovei, înconjurând Kremlinul”, precizează expertul.