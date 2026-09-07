Nicușor Dan, impresii după ce a vizitat o școală din Călărași: Educația este finanțată necorespunzător

Nicușor Dan, președintele României, a transmis luni, 7 august, un mesaj adresat atât elevilor și profesorilor, cât și societății. Președintele a vorbit despre importanța finanțării educației publice, dar și despre numărul mic de cadre didactice și abandonul școlar.

„Vorbim de o comunitate care ne oferă o lecție valoroasă despre ce înseamnă responsabilitatea în educație. Prin implicare directă și măsuri concrete, echipa profesorală a reușit o reducere semnificativă a abandonului școlar, abordând cu succes o problemă gravă cu care se confruntă multe localități din România”, a transmis șeful statului, într-o postare pe rețelele de socializare.

Am marcat începutul anului școlar alături de elevii, profesorii și părinții din Curcani, județul Călărași. Vorbim de o comunitate care ne oferă o lecție valoroasă despre ce înseamnă responsabilitatea în educație. Prin implicare directă și măsuri concrete, echipa profesorală a… pic.twitter.com/rlaOPtbBDK — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 7, 2026

Nicușor Dan: Să-i încurajăm pe elevi să valorizeze școala

Președintele a plecat luni, după ce și-a dus fiica la festivitatea de deschidere a anului școlar, către localitatea Curcani, din județul Călărași. Acolo, a vizitat o școală modestă, dar pe care șeful statului o consideră valoroasă.

„Reușita școlii din Curcani ne arată că progresul în educație nu depinde doar de resurse, ci și de determinare, rigoare și empatie. Este un model de bună practică de care învățământul românesc are nevoie în cât mai multe localități din țară”, a motivat Nicușor Dan.