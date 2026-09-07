Prima pagină » Știrile zilei » Tragedie în Marea Britanie: Patru persoane arestate pentru crimă după moartea unui bebeluș de trei luni

Tragedie în Marea Britanie: Patru persoane arestate pentru crimă după moartea unui bebeluș de trei luni

Patru persoane au fost reținute sub suspiciunea de crimă în urma decesului unei fetițe în vârstă de trei luni, aflată într-o excursie cu cortul alături de familie în localitatea Great Wyrley, a anunțat Poliția din Staffordshire.
Tragedie în Marea Britanie: Patru persoane arestate pentru crimă după moartea unui bebeluș de trei luni
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
07 sept. 2026, 14:40, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Echipajele de poliție au intervenit sâmbătă dimineață în localitatea Great Wyrley, în urma unui apel primit de la Serviciul de Ambulanță West Midlands, care semnala că un copil se află în stop cardiorespirator, notează The Independent

Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a salva viața fetiței de doar trei luni, fiind declarat decesul acesteia direct la locul incidentului. 

În urma incidentului, polițiștii au arestat patru persoane sub suspiciunea de crimă. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 42 de ani și o femeie de 30 de ani din sudul comitatului Staffordshire, o femeie de 20 de ani din Wolverhampton și un bărbat de 18 ani din Walsall. 

Toate cele patru persoane au fost eliberate ulterior pe cauțiune. 

Inspectorul Josh Lee a confirmat arestările, precizând că dosarul este tratat ca un incident izolat și că forțele de ordine analizează toate ipotezele posibile. 

„Încă depunem eforturi mari pentru a obține dovezi suplimentare și analizăm cu deschidere toate ipotezele privind circumstanțele decesului în această fază preliminară. Toate cele patru persoane au fost arestate la locul incidentului și au fost eliberate pe cauțiune”, a precizat Lee. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Sunt amenințările Rusiei “inventate” de NATO? Experții explică unde și cum ar putea ataca Putin
G4Media
Răzvan Lucescu, cerere de protecție pentru numele tatălui său: 1.027 de puncte nominalizate de la sutiene și costume de bal mascat până la extracții miniere
GSP.ro
Victoria istorică a AfD în Germania, semnal de alarmă pentru Europa. BBC: Un cutremur social și politic
Gandul
Prezentatoare TV celebră, condamnată la moarte de tribunal. Care este motivul
Cancan
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport
Cum economisește Fernando 700 de euro pe lună, în Spania: „Vorbesc singur de nevoie”
Libertatea
Ce fel de sare se pune la murături? Secretul pentru ca legumele să rămână tari și gustoase
CSID
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia