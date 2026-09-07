Tragedie în Marea Britanie: Patru persoane arestate pentru crimă după moartea unui bebeluș de trei luni

Echipajele de poliție au intervenit sâmbătă dimineață în localitatea Great Wyrley, în urma unui apel primit de la Serviciul de Ambulanță West Midlands, care semnala că un copil se află în stop cardiorespirator, notează The Independent.

Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a salva viața fetiței de doar trei luni, fiind declarat decesul acesteia direct la locul incidentului.

În urma incidentului, polițiștii au arestat patru persoane sub suspiciunea de crimă. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 42 de ani și o femeie de 30 de ani din sudul comitatului Staffordshire, o femeie de 20 de ani din Wolverhampton și un bărbat de 18 ani din Walsall.

Toate cele patru persoane au fost eliberate ulterior pe cauțiune.

Inspectorul Josh Lee a confirmat arestările, precizând că dosarul este tratat ca un incident izolat și că forțele de ordine analizează toate ipotezele posibile.

„Încă depunem eforturi mari pentru a obține dovezi suplimentare și analizăm cu deschidere toate ipotezele privind circumstanțele decesului în această fază preliminară. Toate cele patru persoane au fost arestate la locul incidentului și au fost eliberate pe cauțiune”, a precizat Lee.