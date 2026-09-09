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Un incendiu a izbucnit la mai multe apartamente ale unui bloc din Florești. Flăcările s-au extins și la acoperiș

Pompierii din Cluj-Napoca intervin pentru stingerea unui incendiu produs la mai multe apartamente ale unui bloc din comuna Florești. Flăcările s-au extins parțial și la acoperișul clădirii.
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Ioana Târziu
09 sept. 2026, 15:05, Social
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Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca intervin în prezent pentru stingerea unui incendiu, izbucnit la mai multe apartamente ale unui bloc din comuna Florești.

Clădirea este situată pe strada Eroilor.

Totodată, potrivit primelor informații, flăcările s-au extins parțial și la acoperișul blocului.

Nu sunt anunțate victime, potrivit autorităților.

La fața locului au fost trimise progresiv două autoscări, patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La momentul actual, acțiunea este încă în desfășurare.

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