Ce condiții impune AUR pentru a vota viitorul Guvern. Partidul nu ar cere funcția de premier. Petrișor Peiu: Simion, Peiu și Dungaciu să stea deoparte

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat în emisiunea „Marius Tucă Show”, de la Gândul, că partidul din care face parte va impune două condiții pentru formarea viitorului Guvern, asta în cazul în care vor fi chemați la consultări.

„Avem trei condiții, între care două sunt esențiale. Prima dintre ele, să participăm la guvern”, a declarat Peiu.

Liderul AUR a mai spus că nu va accepta să voteze un guvern din care partidul său nu face parte și a dat exemplul PSD, al cărui lideri care au anunțat deja că vor să intre la guvernare.

„Mie mi se pare destul de deplasat că lumea cere AUR să voteze un guvern din care să nu facă parte, dar nimeni nu își pune problema. Domnule, dar PSD-ul vreodată ar accepta să voteze un guvern din care nu face parte?”, a mai spus senatorul AUR.

„Simion, Peiu sau Dungaciu să stea deoparte”. Cine ar face parte dintr-un executiv AUR

Petrișor Peiu spune că, într-un guvern condus de alt partid decât AUR, liderii din opoziție ar trebui să nu ocupe fotolii de miniștri. El vorbește atât despre sine, cât și despre George Simion și Dan Dugaciu.

„Eu cred că într-un guvern din ăsta de coaliție și făcut de genul ăsta, oameni politici precum Dungaciu ar trebui să stea deoparte. Peiu sau Simion. Ei ar trebui să-și conserve capitalul electoral. Și să nu participe efectiv în guvern. Este foarte periculos un astfel de guvern. Foarte periculos. Dungaciu, Peiu, Simion… Una este să fie un guvern pe care-l controlezi tu. Și alta e unul din care faci parte”, a mai declarat liderul partidului din opoziție.

Nicușor Dan a declarat că vrea un guvern format din partide pro-occidentale și nu a chemat AUR la consultările pentru viitorul executiv organizate până acum.

Emisiunea integrală poate fi urmărită: AICI.