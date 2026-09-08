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O superputere mondială din afara Europei se apropie de UE. Un anunț important va fi făcut în curând

O superputere mondială din afara Europei se apropie de UE. Părțile negociază un parteneriat amplu. Un anunț important va fi făcut în curând.
O superputere mondială din afara Europei se apropie de UE. Un anunț important va fi făcut în curând
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
08 sept. 2026, 20:05, Politic
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UE și Canada lucrează la un parteneriat nou și amplu, potrivit Bloomberg. Planul acoperă domenii precum comerțul, apărarea, securitatea, spațiul, cercetarea științifică, lanțurile de aprovizionare și mineralele critice. Ambele părți vor să-și reducă dependența de SUA și China.

Se pare că prin viitorul parteneriat ambele părți doresc să se apropie cât mai mult posibil, din punct de vedere legal. Totuși, Canada nu vrea să devină stat membru al UE.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să prezinte inițiativa pe 16 septembrie. De asemenea, premierul canadian Mark Carney va susține un discurs în Parlamentul European în ziua următoare.

Canada vs. SUA

Canada încearcă o apropiere istorică de UE ca urmare a tensiunilor cu vecinul și aliatul tradițional SUA. Relațiile dintre Canada și Statele Unite ale Americii s-au deteriorat foarte mult în ultima perioadă. Cele două țări sunt în plin război comercial.

După eșuarea negocierilor din luna august 2026, Administrația Donald Trump a impus tarife vamale de 50% asupra unor mărfuri canadiene în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari. De asemenea, Trump a amenințat că va dubla tarifele la vehicule, piese auto și oțel începând cu 1 ianuarie 2027.

În replică, începând de marți, 8 septembrie, premierul canadian Mark Carney a activat tarife „dolar la dolar” de până la 50% pe mărfurile importate din SUA, vizând sectoare cheie precum oțelul, lactatele, electrocasnicele, echipamentele agricole și electronicele.

Relația bilaterală a fost zdruncinată și de o serie de declarații și acțiuni neobișnuite din partea președintelui american Donald Trump. Liderul american a vorbit în mod repetat despre transformarea Canadei în „al 51-lea stat al SUA”. De asemenea, Trump a redenumit Lacul Ontario în Lacul America.

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