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UE a anunțat investiții de 200 de milioane de euro în Groenlanda. Ursula von der Leyen: Groenlanda se poate baza pe UE

UE va investi 200 de milioane de euro în Groenlanda pentru proiecte de energie, conectivitate, materii prime, locuințe și turism, consolidând parteneriatul cu Groenlanda și Danemarca.
UE a anunțat investiții de 200 de milioane de euro în Groenlanda. Ursula von der Leyen: Groenlanda se poate baza pe UE
Hepta/Mediafax Foto
Maria Nițu
07 sept. 2026, 18:03, Știri externe
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Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni, în timpul vizitei sale la Nuuk, un nou pachet de parteneriat în valoare de 200 de milioane de euro pentru investiții în Groenlanda, în acest an și în 2027.

UE, Groenlanda și Danemarca și-au consolidat, de asemenea, parteneriatul printr-o nouă Declarație comună, semnată la Nuuk de Ursula von der Leyen, premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, și prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen.

„Groenlanda se poate baza pe UE. Acesta a fost mesajul meu în timpul ultimei mele vizite. Astăzi, sunt din nou aici pentru a oferi rezultatele concrete ale cooperării noastre strânse. Cu un nou pachet de parteneriat UE-Groenlanda, în valoare de 200 de milioane de euro. Acesta va crea noi oportunități și o UE puternică și implicată atât în ​​Groenlanda, cât și în Arctica. Pentru că Groenlanda este un aliat strategic și un prieten de încredere”, a declarat Ursula von der Leyen.

Prin această Declarație comună și noul pachet de investiții se dorește extinderea cooperării dintre UE și Groenlanda în mai multe domenii, de la educație și pescuit până la conectivitate prin satelit și cablu, energie hidroelectrică și materii prime critice.

Pachetul include și investiții legate de îmbunătățirea vieții de zi cu zi în Groenlanda, prin locuințe mai bune, dezvoltarea turismului durabil, sprijinirea întreprinderilor mici.

Potrivit Comisiei Europene, un prim set de proiecte Global Gateway, în mai multe sectoare prioritare, a fost deja convenit cu Groenlanda, iar Uniunea Europeană și autoritățile locale analizează și alte investiții. Proiectele acestea pot fi analizate AICI.

Groenlanda, principal beneficiar al sprijinului UE pe cap de locuitor

Groenlanda este cel mai mare beneficiar de sprijin UE pe cap de locuitor dintre țările și teritoriile de peste mări. Pentru perioada 2021-2027, UE a alocat 225 de milioane de euro pentru Groenlanda, dintre care 90% sunt destinate educației și 10% creșterii verzi.

Pentru următorul cadru financiar multianual, 2028-2034, Comisia Europeană a propus 530 de milioane de euro pentru Groenlanda. Acest lucru ar însemna mai mult decât dublarea nivelului actual de sprijin.

Parteneriatul UE cu Groenlanda este susținut și de Acordul de parteneriat pentru pescuit durabil.

În cadrul actualului protocol privind pescuitul, UE oferă Groenlandei 17,3 milioane de euro anual, plus 3,2 milioane de euro pentru susținerea strategiei naționale privind pescuitul durabil.

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