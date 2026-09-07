Trei ani după gratii pentru donații către o fundație anticorupție

Un tribunal din Moscova a condamnat-o luni pe Elena Albegova, în vârstă de 46 de ani, la trei ani de închisoare, potrivit publicației ruse independente Mediazona.

Femeia a fost găsită vinovată de „finanțarea activității extremiste”, în baza Codului penal rus. Ea a fost acuzată pentru o donație de 1.000 de ruble (aproximativ 12 dolari), făcută în august 2021 către Fundația Anticorupție (FBK).

Albegova a fost reținută la sfârșitul lunii iunie, iar pe 4 iulie a fost plasată în arest preventiv. Reprezentantul acuzării ceruse trei ani de închisoare, aceeași pedeapsă pronunțată în cele din urmă de instanță.

Fundația lui Navalnîi, declarată „extremistă” în Rusia

FBK a fost înființată de Aleksei Navalnîi, principal opozant al Kremlinului și critic al lui Vladimir Putin, care a murit în 2024 într-o colonie penitenciară din Rusia. Fundația a devenit cunoscută pentru investigațiile privind corupția și averile unor oficiali și oameni de afaceri ruși.

În iunie 2021, justiția rusă a declarat fundația „extremistă” și a interzis activitatea acesteia. Din acel moment, donațiile făcute organizației pot fi tratate de autoritățile ruse drept finanțare a extremismului.

Donația pentru care a fost condamnată Albegova a fost făcută la aproximativ două luni după interzicerea fundației.

Autoritățile ruse îi urmăresc penal pe cei care au făcut donații către FBK de pe carduri bancare rusești în perioada august 2021 – martie 2022, când Visa și Mastercard și-au suspendat operațiunile în Rusia.

Femeia și-a recunoscut vinovăția

În fața instanței, Elena Albegova și-a recunoscut integral vinovăția și și-a exprimat regretul.

Ea a povestit că a aflat pentru prima dată despre Aleksei Navalnîi în timpul alegerilor regionale din 2015, iar în 2018 a început să urmărească investigațiile realizate de Fundația Anticorupție.

Albegova a spus în instanță că nu mai urmărea de mult timp activitatea organizației și că avea impresia că aceasta nici nu mai funcționează în Rusia.

Femeia, originară din regiunea Caucazului, se mutase la Moscova în 2015 pentru a-și ajuta sora mai mică să își crească copilul.

Sute de dosare pentru donații către fundația anticorupție

Cazul Elenei Albegova nu este unul izolat. După declararea FBK drept organizație „extremistă”, autoritățile ruse au deschis sute de dosare penale împotriva persoanelor care au finanțat fundația după interzicerea acesteia.

Potrivit datelor centralizate de sursa citată, până în aprilie 2026 în Rusia fuseseră deschise cel puțin 225 de dosare penale legate de donații către FBK.

Rusoaica condamnată acum este cea de- a doua femeie despre care se știe că a primit o pedeapsă cu închisoarea pentru donații către fundație. O altă femeie fusese condamnată anterior tot la trei ani de detenție, iar cu doar trei zile înainte de sentința de acum, o angajată a unui birou de proiectare din Moscova a primit un an și jumătate de muncă forțată pentru donații către aceeași fundație.