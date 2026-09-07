Câți bani a făcut hoțul Tezaurului Dacic din închisoare | Magazinul care vinde produse cu imaginea Coifului de la Coțofenești

Coiful Dacic apare, într-o formă stilizată, dar recognoscibilă, pe tricouri, șepci, pantaloni scurți, iar asta, la vremea lansării brandului Book Arrest, a scandalizat publicul.

Alături de el, sloganul brandului: „Not Guilty By Design”.

Câți bani are Chesley până acum?

Controversa e, probabil, cea mai bună strategie de marketing, pentru că magazinul pur și simplu a explodat și, la nici o săptămână de la lansare, Douglas Chesley W., blocat vremelnic în spatele gratiilor reci și oarbe ale justiției, a rămas fără marfă.

Să ne-nțelegem: omul vinde tricouri și șepci și pantaloni scurți, nu cine-știe-ce chestii aiuritoare!

Prin urmare, o curiozitate se impune: câți bani are Chesley până acum?

Nu există o cifră publică, dar rapiditatea cu care marfa pleacă din depozite arată că mulți.

Book Arrest

Numele este un joc de cuvinte pornit de la „Boekarest”, denumirea olandeză a Bucureștiului, orașul de care este legată colecția de artefacte românești din care făcea parte Coiful de la Coțofenești.

Controversa e sufletul comerțului, iar treaba a început să meargă brici.

La momentul lansării, un tricou costa aproximativ 50 de euro. În ofertă existau și șepci, pantaloni scurți și alte articole. W. a apărut chiar în sala de judecată purtând unul dintre tricourile propriului brand.

Primul stoc s-a epuizat în mai puțin de o săptămână

Cea mai importantă informație despre succesul comercial al magazinului a venit la doar câteva zile după lansare.

Pe 9 iunie, presa olandeză relata că întreaga colecție fusese vândută. Magazinul a fost închis temporar pentru că nu mai avea produse disponibile, iar administratorii anunțau că pregătesc un nou stoc.

Problema este că nu a fost făcut public numărul de articole din primul stoc.

Book Arrest nu a fost o afacere de câteva zile

Prin urmare, nu se poate decât estima cât a reușit Chesley să facă din vânzarea banalelor produse.

Tot ce știm e că marfa s-a epuizat rapid, știm prețurile unora dintre produse, dar nu știm câte bucăți au fost disponibile.

Site-ul funcționează în continuare, iar oferta este mai bogată decât la lansare.

În prezent sunt listate mai multe modele de tricouri, șepci și pantaloni scurți, dar și o piesă nouă: Premium Bookarrest Windbreaker cu glugă, la prețul de 79,95 euro.

Pe site apar, printre altele, șepci la 24,95 euro, pantaloni scurți la 44,95 euro și mai multe modele de tricouri la 49,95, 53,95 sau 54,95 euro.

Fâșul este cel mai scump produs afișat pe pagina principală, cu 79,95 euro.

Magazinul afișează și o ofertă de 7% reducere pentru comenzile cu cel puțin două produse, precum și transport gratuit pentru comenzile de peste 70 de euro.

Așadar, afacerea nu doar că a supraviețuit scandalului inițial, ci și-a extins gama de produse.

Câți bani ar putea însemna?

Trebuie făcută o distincție importantă între venituri și profit.

Dacă un tricou se vinde cu aproximativ 50 de euro, 100 de tricouri ar însemna vânzări brute de aproximativ 5.000 de euro.

500 de tricouri ar însemna 25.000 de euro, iar 1.000 de tricouri, 50.000 de euro.

Dar aceste calcule sunt doar speculații.

În plus, din încasări trebuie scăzute costurile de producție, livrare, platformă, taxe și eventualele retururi.

În orice caz, omul rămâne impresionannt.

Cazul Douglas Chelsey a ajuns în Parlamentul olandez

Faptul că Chelsley face bani din spatele gratiilor a ajuns temă de dezbatere și în Parlamentul olandez.

Politicieni din VVD și JA21 au întrebat guvernul dacă un deținut poate fi împiedicat să vândă produse care fac referire directă la infracțiunea pentru care a fost condamnat.

Răspunsul autorităților: nu, magazinul nu poate fi interzis pur și simplu.

Secretarul de stat pentru Justiție, Claudia van Bruggen, a spus că este nepotrivit ca un deținut să desfășoare activități comerciale care își folosesc propria infracțiune ca instrument de promovare. Totuși, cât timp nu sunt încălcate alte legi, nu există o bază legală suficientă pentru interzicerea activității.

Există însă limite financiare importante

Potrivit autorităților olandeze, un deținut poate avea maximum 250 de euro în contul penitenciar, iar transferurile de bani sunt supuse controlului personalului penitenciar.

Asta înseamnă că Douglas W. nu poate pur și simplu să primească și să cheltuiască în penitenciar toți banii obținuți din vânzarea hainelor.

Mai există și o precizare importantă făcută de avocatul său: acesta susține că magazinul nu a fost creat fizic din închisoare, ci de persoane apropiate lui.

Douglas W. este însă asociat cu brandul, iar adresa poștală a companiei a fost înregistrată penitenciarul în care își execută pedeapsa.