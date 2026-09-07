Prima femeie administrator din istoria Canalului Panama preia conducerea

Încurajată de conducerea proiectului de extindere de miliarde de dolari din ultimul deceniu, Espino avansează de la funcția de administrator adjunct la comanda deplină a canalului. Doar alți trei panamezi au deținut această funcție de când Statele Unite au predat calea navigabilă interoceanica la sfârșitul anului 1999, potrivit AP.

Numirea ei în funcția de conducere a canalului este deja văzută ca un simbol al capacității femeilor pentru roluri de conducere executivă în industrie. Canalul servește drept motor al economiei panameze și gestionează aproape 3% din comerțul maritim global.

Cu puțin timp înainte de a prelua mandatul, Espino a declarat pentru Associated Press că prioritatea sa va fi avansarea proiectului de construire a unui rezervor pe râul Indio, în bazinul hidrografic al canalului. Proiectul de 1,5 miliarde de dolari își propune să asigure apa potabilă pentru 50% din cei 4 milioane de locuitori ai națiunii din America Centrală și să sprijine funcționarea viitoare a canalului, deschis de SUA în 1914.

Obiectivul este de a garanta aprovizionarea cu apă în viitor

Consiliul de administrație al canalului o numise anterior să conducă acest plan de 1,5 miliarde de dolari, care include relocarea comunității și considerații de mediu. Este cel mai mare proiect de la extinderea căii navigabile, care a fost deschisă în iunie 2016, la un cost care depășește 5,25 miliarde de dolari. Oficialii se așteaptă ca rezervorul să fie finalizat până la sfârșitul anului 2031 sau 2032.

Pentru Espino, obiectivul este de a garanta aprovizionarea cu apă în viitor, fără a compromite fiabilitatea în ochii industriei de transport maritim. Dacă clienții percep că canalul nu caută o soluție pe termen lung pentru transportul apei, aceștia ar putea să își mute marfa pe alte rute.

Proiectul respectiv, care a stârnit proteste în anumite comunități, capătă o importanță tot mai mare, deoarece canalul se confruntă cu o nouă perioadă de precipitații scăzute cauzată de fenomenul El Niño, care a determinat recent autoritățile navigabile să restricționeze numărul de nave care traversează zilnic Atlanticul și Pacificul.