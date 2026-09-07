Gorenje își extinde parteneriatul cu UEFA EURO 2028™

Gorenje devine Partener Oficial al UEFA EURO 2028™ și continuă colaborarea de succes cu cea mai importantă competiție europeană de fotbal dedicată echipelor naționale. Gorenje reconfirmă angajamentul pe termen lung al brandului de a aduce oamenii împreună prin pasiunea pentru sport.

Pentru Gorenje, un brand prezent de generații în casele europenilor, continuarea parteneriatului cu unul dintre cele mai importante evenimente sportive de pe continent vine în mod firesc.

UEFA EURO 2028™ va reuni cele mai bune echipe naționale ale Europei și va atrage atenția a milioane de suporteri. Pentru Gorenje, parteneriatul reflectă aceeași filosofie care stă la baza produselor sale – simplificarea activităților de zi cu zi, astfel încât oamenii să aibă mai mult timp pentru lucrurile și momentele care le fac plăcere.

„Fotbalul înseamnă emoție, bucuria de a fi împreună și amintiri care rămân. Sunt valori care ne reprezintă și pe noi, la Gorenje. Fiecare meci urmărit alături de cei dragi, fiecare masă pregătită înainte de primul fluier și fiecare victorie sărbătorită după încheierea partidei pornesc, de multe ori, de acasă. Suntem bucuroși să continuăm acest parcurs alături de UEFA EURO 2028™ și să rămânem parte dintr-unul dintre cele mai așteptate evenimente sportive din Europa”, declară Tatiana Șerban, Regional Marketing Manager: România, Bulgaria, Grecia și Cipru.

Noul acord continuă colaborările Gorenje din cadrul edițiilor precedente ale UEFA EURO și consolidează prezența internațională a brandului în zona marilor competiții sportive.

În perioada premergătoare UEFA EURO 2028™, Gorenje va dezvolta o serie de campanii, activări dedicate consumatorilor și experiențe speciale, prin care fanii din Europa vor putea interacționa atât cu brandul, cât și cu atmosfera competiției. Citeşte comunicatul integral AICI