Prima pagină » Comunicate » Gorenje își extinde parteneriatul cu UEFA EURO 2028™

Gorenje își extinde parteneriatul cu UEFA EURO 2028™

Fotbalul aduce oamenii împreună în momentele care contează
Gorenje își extinde parteneriatul cu UEFA EURO 2028™
Mediafax
07 sept. 2026, 17:35, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Gorenje devine Partener Oficial al UEFA EURO 2028™ și continuă colaborarea de succes cu cea mai importantă competiție europeană de fotbal dedicată echipelor naționale. Gorenje reconfirmă angajamentul pe termen lung al brandului de a aduce oamenii împreună prin pasiunea pentru sport.

Pentru Gorenje, un brand prezent de generații în casele europenilor, continuarea parteneriatului cu unul dintre cele mai importante evenimente sportive de pe continent vine în mod firesc.

UEFA EURO 2028™ va reuni cele mai bune echipe naționale ale Europei și va atrage atenția a milioane de suporteri. Pentru Gorenje, parteneriatul reflectă aceeași filosofie care stă la baza produselor sale – simplificarea activităților de zi cu zi, astfel încât oamenii să aibă mai mult timp pentru lucrurile și momentele care le fac plăcere.

Fotbalul înseamnă emoție, bucuria de a fi împreună și amintiri care rămân. Sunt valori care ne reprezintă și pe noi, la Gorenje. Fiecare meci urmărit alături de cei dragi, fiecare masă pregătită înainte de primul fluier și fiecare victorie sărbătorită după încheierea partidei pornesc, de multe ori, de acasă. Suntem bucuroși să continuăm acest parcurs alături de UEFA EURO 2028™ și să rămânem parte dintr-unul dintre cele mai așteptate evenimente sportive din Europa”, declară Tatiana Șerban, Regional Marketing Manager: România, Bulgaria, Grecia și Cipru.

Noul acord continuă colaborările Gorenje din cadrul edițiilor precedente ale UEFA EURO și consolidează prezența internațională a brandului în zona marilor competiții sportive.

În perioada premergătoare UEFA EURO 2028™, Gorenje va dezvolta o serie de campanii, activări dedicate consumatorilor și experiențe speciale, prin care fanii din Europa vor putea interacționa atât cu brandul, cât și cu atmosfera competiției. Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

EXCLUSIV | Sunt amenințările Rusiei “inventate” de NATO? Experții explică unde și cum ar putea ataca Putin
G4Media
El urmează să fie noul antrenor FCSB! „Suntem la ultimele discuții”
GSP.ro
Consiliera pe securitate națională a lui Nicușor Dan acuză un Fake News pe rețelele sociale, în care ar fi fost implicată. Cu ce procuroare ar fi fost „confundată”. Acuză că ținta ar fi fost președintele, de fapt
Gandul
Prezentatoare TV celebră, condamnată la moarte de tribunal. Care este motivul
Cancan
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport
Două case se vând cu mai puțin de 16.000 de euro, într-un sat aflat la două ore de România: 15 ari, apă de izvor și fântână în curte
Libertatea
Boala de care suferă Armina de la „Insula Iubirii”. Marcel, soțul ei, a dezvăluit problemele de sănătate cu care se confruntă
CSID
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia