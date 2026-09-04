Cordia România și Concelex își consolidează parteneriatul strategic pentru dezvoltarea Centropolitan

Cordia România, membră a Futureal Group și unul dintre cei mai activi dezvoltatori rezidențiali internaționali de pe piața românească, anunță desemnarea Concelex, una dintre cele mai importante companii românești de construcții, în calitate de antreprenor general pentru Centropolitan, proiectul său rezidențial premium aflat în prezent în construcție în inima Bucureștiului, lângă București Mall și Piața Alba Iulia.

Această decizie consolidează unul dintre cele mai longevive și de succes parteneriate dintre dezvoltatori și constructori din sectorul rezidențial din România, reunind două companii cu experiență demonstrată în livrarea unor proiecte de anvergură la cele mai înalte standarde de calitate, excelență în execuție și creare de valoare pe termen lung.

„Centropolitan marchează începutul unui nou capitol pentru Cordia în România și materializează standardele care vor defini toate investițiile noastre viitoare pe această piață”, a declarat Mauricio Mesa Gomez, Președintele Consiliului de Administrație al Cordia România și Spania. „Stabilim un nou reper pentru locuirea urbană premium în centrul Bucureștiului, iar reluarea colaborării cu Concelex a fost alegerea firească. Experiența noastră anterioară a demonstrat nu doar capacități excepționale de execuție, ci și o cultură comună bazată pe excelență, responsabilitate și angajament pe termen lung față de calitate”, a adăugat Mauricio Mesa Gomez.

Centropolitan reprezintă următorul capitol al unui parteneriat început odată cu livrarea cu succes a proiectului PARCULUI20. Format din 485 de apartamente și realizat integral de Concelex, în calitate de antreprenor general, între 2019 și 2023, proiectul a contribuit la transformarea zonei Expoziției într-o destinație rezidențială majoră a Bucureștiului și a creat o platformă solidă de colaborare între cele două companii.

„Centropolitan continuă parteneriatul construit prin livrarea completă a proiectului PARCULUI20, la standardele de calitate pe care ni le impunem în fiecare proiect. Dezvoltarea rezidențială premium necesită o disciplină specială în execuție: coordonarea riguroasă a zeci de specializări, finisaje impecabile și respectarea fermă a termenelor. Decizia Cordia de a ne desemna din nou antreprenor general confirmă încrederea acordată capacităților noastre de execuție, iar Centropolitan va reflecta același angajament pentru calitate, precizie și lucrări de ultimă generație”, a declarat Cătălin Vișan, Deputy CEO al Concelex.

Lucrările de construcție au început la începutul acestui an și au fost marcate oficial prin ceremonia de punere a pietrei de temelie din iunie 2026. De la lansare, Centropolitan a înregistrat aproximativ 20% vânzări și rezervări, generând tranzacții de peste 13 milioane euro, fără TVA. Aproximativ 80% dintre cumpărători sunt utilizatori finali, ceea ce evidențiază atractivitatea proiectului ca destinație rezidențială pe termen lung.

Centropolitan este dezvoltat pe un teren de 8.179 mp achiziționat de Cordia în apropierea Pieței Alba Iulia și reprezintă una dintre cele mai importante investiții rezidențiale ale companiei în România.

Cu o valoare totală a investiției de aproximativ 65 milioane euro, proiectul va include 274 de apartamente premium, cu suprafețe cuprinse între 42 și 156 mp, completate de 3.345 mp de spații comerciale integrate și aproximativ 350 mp de facilități exclusive pentru rezidenți. Acestea vor include zone de coworking și networking, spații sociale inspirate din industria ospitalității, facilități de fitness și wellness, zone comunitare dedicate familiilor și concepte recreative concepute pentru a susține un stil de viață urban contemporan.

Conceput în jurul principiilor conceptului de „oraș de 10 minute”, Centropolitan combină o locație centrală premium cu un mix atent selectat de funcțiuni rezidențiale, comerciale și de lifestyle. Situat în imediata apropiere a de București Mall, a Pieței Alba Iulia și a principalelor conexiuni de transport public, proiectul răspunde cererii tot mai mari pentru medii urbane integrate, în care locuirea, timpul liber și serviciile de zi cu zi coexistă într-un cadru accesibil și bine conectat.

Programul de construcție coordonat de Concelex se va desfășura pe parcursul următorilor doi ani, finalizarea fiind estimată pentru a doua jumătate a anului 2028, în conformitate cu calendarul investițional al proiectului. La livrare, Centropolitan va deveni unul dintre cele mai importante proiecte rezidențiale premium aflate din centrul Bucureștiului, stabilind noi standarde de calitate, design orientat către comunitate și locuire urbană contemporană în Capitală.

Despre Grupul Cordia

Cordia este unul dintre cele mai mari grupuri corporative europene de dezvoltare și investiții imobiliare rezidențiale, având un brand puternic și recunoscut și o prezență semnificativă în segmentul mediu și mediu-superior al pieței rezidențiale din Ungaria, Polonia, România, Spania și Regatul Unit.

Cu o experiență de peste 20 de ani, Cordia este câștigătoarea mai multor premii internaționale, inclusiv ULI Global Awards for Excellence, Best Mixed Use Project in Europe în cadrul International Property Awards și Best Purpose Built Project Worldwide acordat de Federația Internațională Imobiliară (FIABCI).

În România, Cordia a dezvoltat anterior proiectul PARCULUI20, un ansamblu rezidențial cu 485 de apartamente situat în zona Expoziției din nordul Bucureștiului, distins cu premiul „Best Standard Residential Development of the Year” de către CIJ în 2023 și cu „Best of the Best Standard Residential Development of the Year” în 2024, în cadrul prestigioasei gale HOF Awards.

Despre Concelex

Concelex este una dintre principalele companii românești de infrastructură, cu peste 30 de ani de experiență în realizarea unor proiecte complexe la nivel național. Portofoliul său include proiecte de infrastructură critică, energie, clădiri și regenerare urbană, cu acoperire la nivelul întregii țări.

Compania oferă servicii complet integrate, de la proiectare până la execuție, atât pentru clienți publici, cât și privați. Bazându-se pe o strategie de dezvoltare susținută prin investiții continue în inovare, tehnologii moderne și dezvoltarea echipei, precum și pe principii de etică profesională și integritate, Concelex a înregistrat în 2025 venituri de 1,4 miliarde lei.

În prezent, compania are peste 1.300 de angajați și operează aproximativ 100 de șantiere active în întreaga țară.