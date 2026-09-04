Gândire critică, etică aplicată și istoria ideilor, într-un singur loc: Facultatea de Filosofie

Facultatea de Filosofie a Universității din București le pune în centrul programelor sale de masterat, pentru o formare relevantă atât pentru spațiul academic, cât și pentru societatea contemporană.

Cum distingem un argument solid de o manipulare? Cine este responsabil atunci când o decizie este luată sau influențată de un sistem digital? Cum putem lua decizii corecte într-o organizație atunci când valorile și interesele intră în conflict?

Sunt întrebări care apar astăzi în presă, în companii, în instituții publice, în mediul online și în viața de zi cu zi. Sunt, în același timp, întrebări care țin de filosofie.

Utilitatea sa se vede tocmai în capacitatea ei de a ne învăța să gândim și de a decide în consecință. Studiul filosofiei dezvoltă instrumente pentru analiza argumentelor, identificarea erorilor de raționament, evaluarea critică a informațiilor și înțelegerea presupunerilor care stau în spatele unor opinii sau decizii.

Tocmai de aceea, programele de masterat ale Facultății de Filosofie a Universității din București propun mai multe direcții prin care pregătirea filosofică poate fi conectată la realitățile contemporane. Citeşte comunicatul integral AICI