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De la living la piscină: Roborock prezintă la IFA 2026 noua generație de soluții inteligente pentru curățenie

Roborock, lider global în domeniul roboticii pentru locuință și marca numărul 1 la nivel mondial pe segmentul roboților de aspirare în primul semestru al anului 2026¹, își anunță participarea la IFA 2026 și își consolidează promisiunea „Rocking Life With You”.
De la living la piscină: Roborock prezintă la IFA 2026 noua generație de soluții inteligente pentru curățenie
Mediafax
04 sept. 2026, 08:18, Comunicate
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Pornind de la dorința de a face viața de zi cu zi mai simplă, Roborock dezvoltă tehnologii inteligente de curățare care răspund nevoilor reale ale utilizatorilor și se adaptează cu ușurință diferitelor situații din viața de acasă.

Tehnologiile Roborock sunt gândite să preia cât mai mult din rutina de curățenie, fără să necesite atenție constantă din partea utilizatorului. Prin soluții tot mai autonome și ușor de folosit, compania își propune să transforme timpul petrecut cu treburile casnice în timp câștigat pentru familie, pasiuni și lucrurile care contează cu adevărat.

Această combinație între tehnologie, autonomie și design atent gândit a contribuit la consolidarea poziției Roborock pe piața globală. Ricky Ma, președinte Roborock pentru Europa și cele două Americi, explică viziunea companiei:

„Misiunea noastră este să le redăm clienților timp, prin automatizarea și îmbunătățirea sarcinilor de zi cu zi. Construirea unor roboți mai inteligenți este doar mijlocul, nu obiectivul final. Fiecare minut petrecut cu grija treburilor casnice este un minut luat de la familie, pasiuni și starea personală de bine.

Roborock pune clientul în centrul activității sale. Oferim experiențe de încredere care îi ajută pe oameni să petreacă mai mult timp cu lucrurile care contează cu adevărat. Obiectivul nostru este să ne asigurăm că poziția de lider tehnologic se transformă în soluții adaptate fiecărei piețe și nevoilor utilizatorilor.

Prin consolidarea prezenței și a rețelelor de parteneri din Europa și cele două Americi, ne asigurăm că poziția noastră globală de lider este resimțită și la nivel local, aducând viitorul îngrijirii locuinței direct în casele oamenilor.” Citeşte comunicatul integral AICI

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