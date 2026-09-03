Hisense prezintă la IFA 2026 viitorul casei inteligente bazate pe AI și anunță un nou parteneriat pentru UEFA EURO 2028™

La IFA 2026, unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate electrocasnicelor și produselor electronice pentru consumatori, Hisense își prezintă viziunea pentru noua eră a inteligenței artificiale: o casă în care electrocasnicele evoluează la asistenți inteligenți, capabili să înțeleagă contextul și să anticipeze nevoile utilizatorilor.

Inovația a fost unul dintre principalii factori care au susținut dezvoltarea Hisense într-unul dintre brandurile globale cu cea mai rapidă creștere, iar fotbalul a avut, la rândul său, un rol important în consolidarea notorietății internaționale a companiei. În acest context, Hisense anunță continuarea parteneriatului cu UEFA și pentru UEFA EURO 2028™.

O nouă generație a casei inteligente cu un ecosistem care înțelege utilizatorul

La IFA 2026, Hisense prezintă noua generație a sistemului de operare pentru casa conectată, V AIOS, care utilizează inteligența artificială pentru a înțelege nu doar dispozitivele din locuință, ci întregul context al familiei.

Bazându-se pe peste un deceniu de experiență acumulată prin platformele VIDAA și ConnectLife, Hisense își propune să creeze o casă inteligentă care merge dincolo de simpla conectare a televizoarelor și electrocasnicelor. Sistemul este conceput să înțeleagă obiceiurile, nevoile și modul în care diferiți membri ai familiei interacționează cu tehnologia.

V AIOS poate identifica intenția utilizatorului, se poate adapta diferitelor generații din aceeași locuință și poate coordona automat dispozitive, conținut și servicii pentru a crea o experiență mai naturală și mai personalizată.

Sistemul poate recunoaște utilizatorii, poate înțelege contextul, poate purta conversații naturale și poate îndeplini autonom anumite sarcini în casă – de la pregătirea atmosferei ideale pentru vizionarea unui meci până la funcții care contribuie la confortul și siguranța membrilor vârstnici ai familiei.

În același timp, Hisense pune accent pe protecția datelor, transparență și procesarea locală a informațiilor prin Edge AI, urmărind să dezvolte un ecosistem bazat pe capabilitățile inteligenței artificiale și pe încrederea utilizatorilor.

În viziunea Hisense, electrocasnicele viitorului vor evolua din dispozitive care răspund la comenzi în asistenți inteligenți capabili să anticipeze nevoile utilizatorilor. În centrul acestei transformări se află ConnectLife, platforma cloud care conectează televizoare, dispozitive mobile și electrocasnice într-un ecosistem unitar pentru casa inteligentă. Citeşte comunicatul integral AICI