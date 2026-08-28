Mai mult spațiu pentru tot ce contează: Gorenje prezintă noul frigider incorporabil BigVolume

Cu 377 de litri spațiu de depozitare, tehnologii inteligente de răcire și compartimente flexibile, Gorenje BigVolume este conceput pentru noile obiceiuri de cumpărături și pentru un stil de viață tot mai dinamic

Pe măsură ce ritmul vieții de zi cu zi devine tot mai alert, și modul în care organizăm frigiderul se schimbă. Gorenje răspunde acestor noi obiceiuri cu BigVolume, noul frigider-congelator incorporabil care oferă 377 de litri de spațiu de depozitare, cu 50% mai mult decât un model incorporabil combinat Gorenje de dimensiuni standard*.

BigVolume combină spațiul generos cu tehnologii inteligente care ajută la păstrarea alimentelor proaspete mai mult timp, la organizarea mai eficientă a cumpărăturilor și la adaptarea spațiului de răcire în funcție de nevoile fiecărei zile.

377 de litri pentru cumpărături mai bine organizate

Integrat discret în mobilierul bucătăriei, Gorenje BigVolume are dimensiuni care permit extinderea spațiului util atât pentru refrigerare, cât și pentru congelare. Capacitatea generoasă oferă mai mult loc pentru cumpărăturile săptămânale: fructe și legume, lactate și preparate gata pregătite, sau carne, pește și produse pentru ocazii speciale. În același timp, organizarea alimentelor permite o vizibilitate mai bună a produselor disponibile și contribuie la o gestionare mai eficientă a cumpărăturilor și la reducerea risipei alimentare.

AdaptTech învață rutina zilnică

Un frigider este deschis de zeci de ori într-o zi, iar fiecare deschidere a ușii influențează temperatura din interior. Tehnologia AdaptTech monitorizează modul în care aparatul este utilizat și învață obiceiurile zilnice ale utilizatorilor. Citeşte comunicatul integral AICI