Gorenje a primit din nou Medalia Platinum EcoVadis, cea mai înaltă distincție acordată de organizație, clasându-se în top 1% dintre cele peste 150.000 de companii evaluate la nivel global pentru performanța în domeniul sustenabilității. Cu un scor general de 89 din 100, în creștere față de 87 în anul precedent, compania își consolidează poziția în rândul organizațiilor cu cele mai bune performanțe în materie de sustenabilitate la nivel mondial.

În spatele fiecărui aparat electrocasnic se află o serie de decizii pe care consumatorii rareori le văd: modul în care sunt fabricate produsele și gestionate resursele, criteriile de selecție a furnizorilor, felul în care sunt susținuți angajații sau principiile care ghidează activitatea de zi cu zi a companiei. Acestea sunt câteva dintre criteriile evaluate de EcoVadis, una dintre cele mai utilizate platforme de evaluare a sustenabilității la nivel mondial. Metodologia sa merge dincolo de caracteristicile produselor și analizează modul în care sustenabilitatea este integrată în operațiunile unei organizații de-a lungul întregului său ecosistem.

Distincția este cu atât mai relevantă cu cât Gorenje rămâne singurul mare producător de electrocasnice din lume care primește, pentru al doilea an consecutiv, cel mai înalt calificativ EcoVadis Platinum.

Prezența în top 1% al companiilor la nivel mondial este o realizare cu care compania se mândrește, dar o vede și ca pe o responsabilitate pe care și-o asumă, prin transformarea obiectivelor de sustenabilitate în acțiuni concrete, care să beneficieze pe fiecare, atât parteneri, cât și oamenii care aleg produsele Gorenje.

Recunoașterea vine într-un moment în care consumatorii au așteptări tot mai mari de la brandurile pe care le aleg pentru casele lor. Aceștia caută produse durabile, care utilizează resursele în mod responsabil și îi ajută să facă alegeri mai bune în viața de zi cu zi. În același timp, se așteaptă ca și companiile din spatele acestor produse să acționeze responsabil. Pentru Gorenje, cele două direcții sunt inseparabile. Citeşte comunicatul integral AICI