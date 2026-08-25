Hisense primește pentru al doilea an consecutiv cel mai înalt calificativ EcoVadis Platinum

Operațiunile sale de producție din Europa au obținut, pentru al doilea an consecutiv, Medalia Platinum EcoVadis, cea mai înaltă distincție acordată de platformă, cu un scor de 89 din 100 și o clasare în top 1% al companiilor evaluate la nivel mondial în ceea ce privește performanța în domeniul sustenabilității.

În mediul de afaceri actual, succesul nu mai este măsurat exclusiv prin rezultate financiare, cotă de piață sau inovație de produs. Tot mai mult, companiile sunt evaluate și prin prisma modului în care își gestionează impactul asupra mediului, își susțin angajații, colaborează cu furnizorii și asigură o guvernanță responsabilă în cadrul operațiunilor.

Acestea sunt câteva dintre criteriile analizate de EcoVadis, una dintre cele mai importante platforme globale de evaluare a sustenabilității. Metodologia sa examinează sistemele, politicile și rezultatele care stau la baza activității unei companii, oferind o perspectivă independentă asupra modului în care sustenabilitatea este integrată în deciziile de business de zi cu zi.

Pentru Hisense, cea mai recentă recunoaștere Platinum reflectă un efort pe termen lung de a integra sustenabilitatea în fundamentele businessului. În ultimii ani, operațiunile de producție europene au consolidat sistemele de management al mediului și energiei, au extins guvernanța în domeniul sustenabilității, au crescut nivelul de transparență prin raportări verificate extern și au integrat cerințe de sustenabilitate de-a lungul lanțului de aprovizionare.

Rezultatele se reflectă într-o gamă amplă de inițiative. Printre acestea se numără instalarea unei capacități solare de 5,3 MW în Velenje, proiecte de reutilizare a apei în procesele de producție, utilizarea într-o proporție mai mare a materialelor reciclate, soluții de ambalare complet reciclabile, verificarea independentă a raportărilor de sustenabilitate și a datelor privind amprenta de carbon, precum și programe complexe de due diligence în materie de sustenabilitate pentru furnizori.

Performanța în domeniul sustenabilității este susținută și prin certificări și standarde recunoscute internațional, printre care SA8000 pentru responsabilitate socială, ISO 14001 pentru managementul mediului, ISO 50001 pentru managementul energiei și înregistrarea EMAS, compania continuând totodată să fie un participant activ în cadrul United Nations Global Compact. Citeşte comunicatul integral AICI