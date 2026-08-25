Hamnet, filmul câștigător a două Globuri de Aur®, are premiera în exclusivitate pe SkyShowtime

Hamnet, filmul multipremiat produs de Focus Features, distins cu două Globuri de Aur pentru Cel mai bun film – Dramă și producția care i-a adus lui Jessie Buckley Premiul Oscar pentru Cea mai bună actriță, este disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime în România începând de astăzi. Având în prim-plan interpretarea remarcabilă a lui Jessie Buckley, câștigătoare a Premiului Oscar, alături de Paul Mescal, nominalizat la Premiile Oscar, filmul oferă o incursiune intimă în povestea din spatele celei mai cunoscute opere a lui William Shakespeare, care a cucerit publicul din întreaga lume.

Regizat de Chloé Zhao, distinsă cu două Premii Oscar® (Nomadland, The Rider), Hamnet, considerat cel mai emoționant film al său de până acum, este inspirat de bestsellerul New York Times scris de Maggie O’Farrell. Dezvăluind povestea nerostită din spatele uneia dintre cele mai memorabile opere ale lui Shakespeare, Hamlet, filmul oferă o călătorie emoționantă despre iubire și geniul creativ care a dat naștere unei moșteniri literare, devenind cea mai mare capodoperă a acestuia. Paul Mescal (Aftersun, Gladiator II) îl interpretează pe William Shakespeare cu sensibilitate și intensitate, în timp ce Jessie Buckley (Wild Rose, The Lost Daughter), în rolul soției sale, Agnes, oferă o interpretare aclamată drept „performanța unei vieți – și pentru eternitate” (American Film Institute).

Hamnet îi are în distribuție, de asemenea, pe Emily Watson (Hilary and Jackie, Breaking the Waves), nominalizată de două ori la Premiile Oscar, și pe Joe Alwyn (The Favourite, Harriet), actor distins cu numeroase premii. Cu o imagine remarcabilă, filmată de Łukasz Żal (The Zone of Interest, Ida), nominalizat la Premiile Oscar, filmul este co-produs de Liza Marshall (The State, The Long Firm), nominalizată de trei ori la premiile BAFTA®, Pippa Harris (1917, Call the Midwife), nominalizată la Premiile Oscar, Nicolas Gonda (The Tree of Life, Age Out), Sam Mendes (1917, American Beauty), câștigător al Premiului Oscar, și Steven Spielberg (Schindler’s List, The Fabelmans, franciza Jurassic Park). Citeşte comunicatul integral AICI