SkyShowtime anunță o colecție spectaculoasă de seriale noi în exclusivitate, blockbustere de la Hollywood și producții mult așteptate care revin, disponibile în curând pe platformă

SkyShowtime a anunțat astăzi un line-up spectaculos de divertisment ce va fi disponibil în exclusivitate pe platformă, incluzând seriale noi, titluri apreciate de fani care revin și blockbustere de la Hollywood, menite să ofere abonaților experiențe memorabile pe tot parcursul anului și dincolo de acesta.