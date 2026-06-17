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SkyShowtime anunță o colecție spectaculoasă de seriale noi în exclusivitate, blockbustere de la Hollywood și producții mult așteptate care revin, disponibile în curând pe platformă

SkyShowtime a anunțat astăzi un line-up spectaculos de divertisment ce va fi disponibil în exclusivitate pe platformă, incluzând seriale noi, titluri apreciate de fani care revin și blockbustere de la Hollywood, menite să ofere abonaților experiențe memorabile pe tot parcursul anului și dincolo de acesta.
SkyShowtime anunță o colecție spectaculoasă de seriale noi în exclusivitate, blockbustere de la Hollywood și producții mult așteptate care revin, disponibile în curând pe platformă
Mediafax
17 iun. 2026, 18:12, Comunicate
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Printre titlurile care vor fi disponibile în curând se numără drama juridică WAR, realizată de George Kay, creatorul serialelor de succes Lupin și Hijack, cu Dominic West și Sienna Miller în rolurile principale, care urmărește două dintre cele mai prestigioase firme de avocatură rivale din Londra – Cathcarts și Taylor & Byrne – în timp ce se confruntă în „cazul secolului”, dar și mult așteptatul serial Frisco King (anterior NOLA King), de la Taylor Sheridan, nominalizat la Oscar® și Sylvester Stallone, nominalizat la Oscar, cu Samuel L. Jackson, nominalizat la Oscar, în rol principal, serialul marcând o versiune complet nouă a succesului global Tulsa King. O adaptare după romanul bestseller al lui Elin Hilderbrand, The Five Star Weekend, cu o distribuție de excepție, din care fac parte Jennifer Garner, laureată cu Globul de Aur®, D’Arcy Carden, Gemma Chan, Regina Hall, Chloë Sevigny, Harlow Jane și Timothy Olyphant, va fi, de asemenea, disponibil pe SkyShowtime, alături de noul serial documentar despre tenis Aces: The ATP No.1 Club, care promite să ofere fanilor sportului o perspectivă exclusivă asupra a ceea ce înseamnă cu adevărat să te ridici deasupra competiției, prezentând staruri precum Roger Federer, Björn Borg, Rafael Nadal și Carlos Alcaraz.

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