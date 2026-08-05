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Unior Tepid: la alegerea nivelelor și dreptarelor, precizia nominală este doar începutul

Gamele Unior, Kappa și BOA oferă soluții complementare pentru zidărie, instalații, structuri metalice, gips-carton, fațade și controlul suprafețelor lungi.
Unior Tepid: la alegerea nivelelor și dreptarelor, precizia nominală este doar începutul
Mediafax
05 aug. 2026, 16:43, Comunicate
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Unior Tepid atrage atenția asupra modului simplificat în care sunt comparate frecvent nivelele profesionale. Lungimea, numărul fiolelor, existența magnetului și precizia nominală nu sunt suficiente pentru alegerea corectă a instrumentului.

O precizie declarată de 0,5 mm/m reprezintă un criteriu important, dar nu descrie rigiditatea profilului, planeitatea suprafeței de contact, vizibilitatea fiolei, rezistența la șoc sau stabilitatea nivelei pe conducte și elemente cu geometrie neregulată.

Prin reunirea mărcilor Unior, Kappa și BOA, Unior Tepid propune o soluție multibrand în care produsele nu sunt selectate numai după lungime sau preț, ci după aplicația în care urmează să fie utilizate.

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