Analiza Autovit.ro: Interesul pentru vehiculele electrificate continuă să crească, în timp ce SUV-urile își consolidează poziția în preferințele românilor în primul semestru din 2026

Cererea pentru vehicule electrice și hibride a crescut cu peste 45% comparativ cu primul semestru din 2025

SUV-urile concentrează peste 43% din oferta disponibilă și peste 40% din lead-urile generate pe Autovit.ro

Dacia Duster se numără printre modelele cu cea mai puternică evoluție a interesului utilizatorilor, cu o creștere de peste 40% a lead-urilor generate

Segmentul auto cu prețuri între 10.000 și 25.000 de euro continuă să domine preferințele românilor

Mărcile auto chinezești își consolidează prezența în piață, atrăgând tot mai mult interes din partea cumpărătorilor

Prima jumătate a anului 2026 confirmă o schimbare tot mai vizibilă în preferințele cumpărătorilor auto din România. Conform datelor Autovit.ro, cea mai mare platforma auto online din Romania, există un interes în creștere pentru vehicule electrificate, SUV-uri și modele mai noi, în timp ce segmentul cu prețuri între 10.000 și 25.000 de euro continuă să concentreze cea mai mare parte a cererii din piață.

„Prima jumătate a anului confirmă câteva tendințe importante care modelează piața auto din România. Vehiculele electrificate continuă să câștige teren, SUV-urile își mențin poziția dominantă în preferințele cumpărătorilor, iar interesul pentru modele mai noi rămâne ridicat. Observăm totodată o diversificare a opțiunilor analizate de consumatori, inclusiv prin creșterea vizibilității unor mărci auto chinezești precum BYD, MG, Chery, Omoda sau Jaecoo. Aceste evoluții reflectă o piață tot mai dinamică și cumpărători tot mai atenți la eficiență, tehnologie și valoarea pe termen lung”, a declarat Sorin Bălan, Director Comercial Autovit.ro.

Citeşte comunicatul integral AICI