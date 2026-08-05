Analiza Autovit.ro: Interesul pentru vehiculele electrificate continuă să crească, în timp ce SUV-urile își consolidează poziția în preferințele românilor în primul semestru din 2026

Prima jumătate a anului 2026 confirmă o schimbare tot mai vizibilă în preferințele cumpărătorilor auto din România. Conform datelor Autovit.ro, cea mai mare platforma auto online din Romania, există un interes în creștere pentru vehicule electrificate, SUV-uri și modele mai noi, în timp ce segmentul cu prețuri între 10.000 și 25.000 de euro continuă să concentreze cea mai mare parte a cererii din piață.
„Prima jumătate a anului confirmă câteva tendințe importante care modelează piața auto din România. Vehiculele electrificate continuă să câștige teren, SUV-urile își mențin poziția dominantă în preferințele cumpărătorilor, iar interesul pentru modele mai noi rămâne ridicat. Observăm totodată o diversificare a opțiunilor analizate de consumatori, inclusiv prin creșterea vizibilității unor mărci auto chinezești precum BYD, MG, Chery, Omoda sau Jaecoo. Aceste evoluții reflectă o piață tot mai dinamică și cumpărători tot mai atenți la eficiență, tehnologie și valoarea pe termen lung”, a declarat Sorin Bălan, Director Comercial Autovit.ro.
Citeşte comunicatul integral AICI