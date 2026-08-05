PENNY invită familiile la joacă în Pădurea Fermecată cu noua campanie de loializare

Începând cu 5 august, în magazinele PENNY se desfășoară o nouă campanie de loializare care aduce în prim-plan colecția de plușuri și lămpi inspirate de farmecul naturii și de universul poveștilor. Concepută pentru copii și familii, colecția pune accent pe joacă, confort și bucuria de a descoperi personaje simpatice și poveștile acestora.
Colecția include atât plușuri moi, ideale pentru joacă, cât și lămpi cu lumină LED, create pentru a oferi o lumină blândă și confortabilă în camera celor mici. Din universul Pădurii Fermecate fac parte personajele de pluș: Lulu, bufnița curioasă; Mimi, căprioara visătoare; Veve, veverița energică; Momo, căprioara fermecată; Ciup, ciuperca poznașă și Zizi, zâna veselă. Colecția este completată de lămpile Bubu, bufnița înțeleaptă; Mushi, ciuperca jucăușă; Vivi, veverița exploratoare și Luna, căprioara blândă.
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