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PENNY invită familiile la joacă în Pădurea Fermecată cu noua campanie de loializare

PENNY invită familiile la joacă în Pădurea Fermecată cu noua campanie de loializare
Mediafax
05 aug. 2026, 14:22, Comunicate
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  • PENNY lansează o nouă campanie de loializare dedicată copiilor și familiilor, cu o colecție exclusivă de plușuri și lămpi inspirate de universul Pădurii Fermecate.
  • Campania „Hai la joacă în Pădurea Fermecată” aduce în magazine produse special create pentru joacă, confort și momente speciale petrecute în familie.
  • Prin fiecare produs din colecție cumpărat, clienții contribuie la susținerea programului „Mândru să fiu fermier”, dezvoltat de World Vision România.

Începând cu 5 august, în magazinele PENNY se desfășoară o nouă campanie de loializare care aduce în prim-plan colecția de plușuri și lămpi inspirate de farmecul naturii și de universul poveștilor. Concepută pentru copii și familii, colecția pune accent pe joacă, confort și bucuria de a descoperi personaje simpatice și poveștile acestora.

Colecția include atât plușuri moi, ideale pentru joacă, cât și lămpi cu lumină LED, create pentru a oferi o lumină blândă și confortabilă în camera celor mici. Din universul Pădurii Fermecate fac parte personajele de pluș: Lulu, bufnița curioasă; Mimi, căprioara visătoare; Veve, veverița energică; Momo, căprioara fermecată; Ciup, ciuperca poznașă și Zizi, zâna veselă. Colecția este completată de lămpile Bubu, bufnița înțeleaptă; Mushi, ciuperca jucăușă; Vivi, veverița exploratoare și Luna, căprioara blândă.

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