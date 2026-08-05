Prima pagină » Comunicate » „Riviera din Inima Mea”, un proiect pentru familiile unite în vacanță

„Riviera din Inima Mea”, un proiect pentru familiile unite în vacanță

Organizația de Management al Destinației (OMD) Mangalia a lansat proiectul „Riviera din Inima Mea”. În această vară, Riviera Mangalia își propune să fie mai mult decât o destinație de vacanță, pentru a deveni o experiență dedicată familiilor, în care timpul petrecut împreună aici devine memorabil.
„Riviera din Inima Mea”, un proiect pentru familiile unite în vacanță
Mediafax
05 aug. 2026, 14:30, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Stațiunile: Mangalia, Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun și Olimp fac parte acum din destinația Riviera Mangalia, într-un proiect care consolidează identitatea turistică a sudului litoralului românesc.

Riviera Mangalia înseamnă peste 500.000 de mp de plaje amenajate, peste 40.000 de locuri de cazare în peste 120 de hoteluri clasificate, zeci de atracții permanente sau sezoniere pentru familii și șapte centre spa.

Un punct important este Neptun Arena, un spațiu nou destinat spectacolelor și festivalurilor. Arena găzduiește pe tot parcursul sezonului estival concerte, spectacole pentru copii, festivaluri gastronomice, reprezentații de animație și alte evenimente dedicate publicului de toate vârstele.

Peste 60.000 de turiști au participat la evenimentele organizate pe Riviera Mangalia de la începutul verii, iar în perioada următoare, corespunzătoare vârfului de sezon, sunt așteptați și mai mulți vizitatori.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Ce grijă o macină, mai nou, pe Lia Savonea: „excesul de dezbatere juridică” în presă și societate. Fragment dintr-un interviu de promovare la Înalta Curte (VIDEO)
G4Media
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
GSP.ro
Lovitură dură pentru Traian Băsescu: Este cercetat de DIICOT!
Gandul
'Din păcate, s-a gravat'. Dan Alexa, dezvăluiri triste despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Ce discuție au avut cu două zile în urmă
Cancan
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport
Sorin Blejnar, favorizat de Curtea de Apel București, în pofida ultimei decizii a CJUE pe tema prescripției: „Tratatele și convențiile internaționale prevalează în caz de conflict”
Libertatea
Cum se manifestă boala cu care Alina Pușcău a fost diagnosticată! Ce sunt metastazele osoase, cum se depistează și ce tratamente există
CSID
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia