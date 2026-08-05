„Riviera din Inima Mea”, un proiect pentru familiile unite în vacanță

Stațiunile: Mangalia, Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun și Olimp fac parte acum din destinația Riviera Mangalia, într-un proiect care consolidează identitatea turistică a sudului litoralului românesc.

Riviera Mangalia înseamnă peste 500.000 de mp de plaje amenajate, peste 40.000 de locuri de cazare în peste 120 de hoteluri clasificate, zeci de atracții permanente sau sezoniere pentru familii și șapte centre spa.

Un punct important este Neptun Arena, un spațiu nou destinat spectacolelor și festivalurilor. Arena găzduiește pe tot parcursul sezonului estival concerte, spectacole pentru copii, festivaluri gastronomice, reprezentații de animație și alte evenimente dedicate publicului de toate vârstele.

Peste 60.000 de turiști au participat la evenimentele organizate pe Riviera Mangalia de la începutul verii, iar în perioada următoare, corespunzătoare vârfului de sezon, sunt așteptați și mai mulți vizitatori.

Citeşte comunicatul integral AICI