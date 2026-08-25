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Metropolitan Life continuă creșterea: +22,39% prime brute subscrise

Metropolitan Life, unul dintre cei mai importanți jucători din piața asigurărilor de viață din România, a încheiat al doilea trimestru din 2026 cu prime brute subscrise în valoare de 555.593.586 lei, în creștere cu 22,39% față de aceeași perioadă a anului trecut
Metropolitan Life continuă creșterea: +22,39% prime brute subscrise
Mediafax
25 aug. 2026, 13:32, Comunicate
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În comparație cu al doilea trimestru din 2025, când valoarea primelor brute subscrise a fost de 453.942.044 lei, rezultatele din 2026 confirmă evoluția pozitivă a companiei și interesul în creștere pentru soluțiile de protecție financiară oferite de Metropolitan Life. Totodată, în al doilea trimestru al anului 2026, Metropolitan Life a plătit indemnizații brute în valoare totală de 161.813.731 lei, în creștere cu 18,89% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

 

Rezultatele din prima jumătate a anului consolidează evoluția pozitivă a Metropolitan Life și confirmă relevanța tot mai mare a soluțiilor de protecție financiară, precum și încrederea de care compania se bucură în rândul clienților săi. Creșterea susținută a primelor brute subscrise reflectă interesul tot mai mare pentru produsele și serviciile companiei, într-un context în care protecția financiară devine o prioritate pentru tot mai mulți români.

„Într-un context în care nevoia de siguranță financiară devine tot mai prezentă în deciziile românilor, rezultatele din al doilea trimestru confirmă tendința pozitivă observată încă de la începutul anului și încrederea pe care clienții o acordă soluțiilor noastre de protecție. Creșterea primelor brute subscrise cu peste 22% și evoluția indemnizațiilor plătite reflectă interesul tot mai mare pentru produse relevante, adaptate nevoilor reale ale oamenilor și soliditatea modelului nostru de business. Aceste rezultate arată că investițiile în digitalizare, simplificarea proceselor și dezvoltarea portofoliului generează impact real în piață. Pentru noi, prioritatea rămâne aceeași: să fim aproape de clienți cu servicii clare, accesibile și cu o experiență cât mai simplă și eficientă, continuând în același timp să inovăm în domeniul nostru”, a declarat Carmina Dragomir, CEO Metropolitan Life. Citeşte comunicatul integral AICI

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