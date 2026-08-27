Unior Tepid prezintă știința din spatele forței: cum sunt construiți cleștii Unior profesionali pentru aplicații solicitante

De la controlul oțelului și forjarea în matriță până la tratamentul termic al zonelor active, tehnologia de fabricație este esențială pentru rezistența și durata de utilizare a unei scule profesionale.

În construcții, industrie, instalații, mentenanță și alte domenii în care sculele sunt supuse unor solicitări repetate și ridicate, diferența dintre o sculă obișnuită și una profesională se regăsește în primul rând în material, tehnologia de fabricație și controlul procesului.

Pentru cleștii destinați lucrărilor solicitante, Unior pune accent pe controlul întregului proces de fabricație, de la materia primă până la tratamentul termic și finisarea zonelor active.

Un element important al acestui model industrial este legătura Unior cu producătorul de oțel Štore Steel, companie din Slovenia specializată în producția de oțeluri pentru aplicații industriale (Unior deține 29,23% din compania Štore Steel).

Accesul la o materie primă controlată și la compoziții adaptate proceselor ulterioare de forjare și tratament termic reprezintă un avantaj important în obținerea unor proprietăți constante ale produsului finit.

Forjarea în matriță – baza rezistenței mecanice

Corpul cleștilor Unior este obținut prin forjare, proces prin care materialul este modelat la cald pentru a obține geometria necesară și proprietățile mecanice urmărite.

Pentru o sculă care trebuie să suporte forțe mari, forjarea este esențială deoarece permite obținerea unei structuri metalurgice adecvate formei și solicitărilor ulterioare. Citeşte comunicatul integral AICI