România își rezolvă deficitul de șoferi profesioniști recrutând în Dubai

Peste 1.000 de candidați au intrat în selecție, pentru primele 550 de angajări. Candidații lucrează deja în Dubai și au experiență pe curse internaționale, iar permisele emise în Emiratele Arabe Unite pot fi preschimbate în România fără examinare, în condițiile legii.

București, 26 august 2026 — România se confruntă cu unul dintre cele mai presante deficite de personal din transporturi: lipsa șoferilor profesioniști. Potrivit analizei „Piața transportului rutier din România, 2018–2030”, realizată pentru Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România, deficitul poate ajunge la 33.800 de șoferi profesioniști de camion. În acest context, Workadis Group, grup de companii cu acționariat românesc, activ din 2018, specializat în servicii de resurse umane cu personal non-UE, accelerează recrutarea la sursă prin hubul propriu din Dubai, unde peste 1.000 de candidați au parcurs doar in primele două săptămâni dintr-un total programat de opt, etapele inițiale de selecție pentru primele 550 de angajări la unul dintre cei mai mari transportatori din România și Europa.

Programul este organizat pe opt weekenduri de selecție și marchează trecerea de la recrutarea punctuală de candidați la un model operațional replicabil pentru transportatorii care au nevoie de volume mari de șoferi validați înainte de mobilizare. Cele 550 de posturi reprezintă primul contract de acest tip, iar Workadis deschide același model și pentru alți transportatori din România, în limita capacității operaționale a hubului din Emirate.Citeşte comunicatul integral AICI