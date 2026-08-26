Roborock continuă să sărbătorească cea de-a 12-a aniversare prin noi campanii promoționale la eMAG și Altex

Roborock continuă campania aniversară dedicată celor 12 ani de activitate prin două noi promoții, desfășurate în parteneriat cu eMAG și Altex. În perioada 24–31 august, produsele Roborock selectate de la eMAG vor beneficia de reduceri de până la 20%, iar între 27 august și 9 septembrie, reducerile oferite de Altex vor ajunge până la 15%.

În cadrul ambelor campanii, valoarea reducerii va fi acordată sub forma unui voucher pe care clienții îl vor primi în urma achiziției, în conformitate cu termenii și condițiile promoționale ale fiecărui retailer. Cele două campanii vor include o selecție de aspiratoare robot, aspiratoare verticale fără fir și dispozitive pentru curățare umedă și uscată, acoperind mai multe categorii de produse și segmente de preț.

În perioada 24–31 august, mai multe produse Roborock vor fi disponibile în cadrul campaniei eMAG, cu reduceri acordate sub formă de vouchere. Printre produsele incluse în promoție se numără Roborock Saros 20, F25 ACE Combo, Qrevo Edge T și Q10 PFB+.

Roborock Saros 20 este conceput pentru utilizatorii care își doresc o soluție premium de curățare, care combină performanțele ridicate cu funcțiile avansate de automatizare. Modelul este potrivit chiar și pentru locuințele cu o configurație complexă, cu diferite tipuri de pardoseli și numeroase obstacole. Citeşte comunicatul integral AICI