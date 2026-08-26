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Hisense obține șase premii EISA pentru 2026-2027

Hisense a primit șase premii EISA (Expert Imaging and Sound Association) pentru 2026-2027, care recunosc inovația și excelența brandului în mai multe categorii de produse dedicate divertismentului de acasă.
Hisense obține șase premii EISA pentru 2026-2027
Mediafax
26 aug. 2026, 16:17, Comunicate
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De peste patru decenii, premiile EISA se numără printre cele mai importante și apreciate distincții din industria electronicelor de consum.

Trei premii EISA pentru inovațiile Hisense în categoria televizoarelor

Hisense a obținut trei premii EISA în categoria televizoarelor, o nouă confirmare a poziției sale de lider în inovația tehnologiilor de afișare și a soluțiilor pentru divertismentul de acasă.

Modelul Hisense 65U7S Pro a fost desemnat EISA Gaming TV 2026-2027, datorită tehnologiei MiniLED Pro, procesorului avansat Hi-View AI Engine Pro și ratei native de refresh de 165 Hz, care asigură o experiență de gaming extrem de fluidă. Conceput atât pentru pasionații de jocuri, cât și pentru cei de divertisment, televizorul oferă luminozitate ridicată, contrast excelent și sunet captivant într-un singur produs.

Modelul Hisense 65UR9S a primit premiul EISA Best Buy RGB LED TV 2026-2027. Echipat cu procesorul inteligent Hi-View AI Engine RGB, acesta oferă o reproducere precisă a culorilor, luminozitate ridicată și performanțe HDR remarcabile. Tehnologiile Dolby Vision 2 Max, Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode și IMAX Enhanced redau filmele și serialele cu un grad ridicat de realism și fidelitate, iar certificarea Pantone Validated RGB MiniLED confirmă acuratețea reproducerii culorilor. Pentru gaming, funcțiile 170Hz VRR, ALLM și USB-C DisplayPort asigură o experiență fluidă și rapidă. Citeşte comunicatul integral AICI

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