Uni-Recycling își extinde portofoliul de integrator de soluții prin două noi parteneriate

Uni-Recycling este o companie româno-germană cu peste 20 de ani de experiență în domeniul protecției mediului, autorizată NATO din 2015 și înregistrată la 25 de organizații ale Națiunilor Unite. Cu peste 100 de specialiști și activitate internațională, compania furnizează și implementează soluții pentru procesarea și valorificarea deșeurilor, tratarea nămolurilor și reziduurilor industriale, curățări industriale, remedierea siturilor contaminate și proiecte complexe de reciclare și protecția mediului.

Prin experiența acumulată în proiecte industriale complexe și colaborarea cu producători internaționali de tehnologie, Uni-Recycling și-a consolidat poziția de integrator de soluții tehnologice pentru reciclare și protecția mediului, combinând echipamente, tehnologii și servicii în funcție de cerințele fiecărui proiect.

Industria reciclării se transformă rapid, iar beneficiarii caută tot mai mult soluții integrate, care să acopere întregul flux tehnologic, de la proiectare și selecția echipamentelor până la integrare, punere în funcțiune și servicii post-vânzare.

În acest context, Uni-Recycling și-a extins portofoliul de tehnologii prin două noi parteneriate, încheiate cu ORKEL și FORNNAX pentru piața din România. Acestea completează colaborările de lungă durată cu Doppstadt, Allreco și companii din grupul acestora, reprezentate de Uni-Recycling de peste 18 ani în România și pe piețe selectate din Orientul Mijlociu. Citeşte comunicatul integral AICI