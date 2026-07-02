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ROMARM deschide noi oportunități de cooperare cu parteneri din Ucraina și Polonia

ROMARM a reprezentat România la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei, desfășurată în perioada 25–26 iunie, la Gdansk, Polonia. Evenimentul și-a propus consolidarea cooperării economice și industriale dintre statele partenere și dezvoltarea unor proiecte comune în domeniul apărării.
ROMARM deschide noi oportunități de cooperare cu parteneri din Ucraina și Polonia
Mediafax
02 iul. 2026, 11:09, Comunicate
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Prezentă cu un stand propriu, ROMARM, principalul producător și exportator direct de tehnică militară, armament și muniție din România, și-a promovat portofoliul de produse și serviciile destinate industriei de apărare. Compania a prezentat inclusiv soluții pentru activități de demilitarizare, și a avut o serie de întâlniri cu reprezentanți ai autorităților și ai mediului de afaceri din Polonia și Ucraina.

Directorul general al ROMARM, Răzvan Pîrcălăbescu, a subliniat că participarea la conferință reprezintă un nou pas în procesul de internaționalizare a companiei și de consolidare a cooperării strategice cu partenerii europeni și euroatlantici.

„ROMARM și-a prezentat portofoliul de produse și a venit și cu oferte pentru demilitarizare. Ucraina și Polonia sunt statele care și-au exprimat clar interesul pentru o colaborare cu România în domeniul industriei de apărare”, a declarat Răzvan Pîrcălăbescu.

Acesta a evidențiat și rolul tot mai important al tehnologiilor dual-use, apreciind că, în următorii cinci ani, acestea vor deveni esențiale pentru dezvoltarea capacităților industriale europene, în contextul actualelor provocări de securitate. Este vorba de tehnologii concepute în principal pentru scopuri civile, dar care pot fi refolosite sau adaptate și pentru apărare, securitate națională sau aplicații militare.

„Prezența ROMARM cu un stand propriu la eveniment confirmă nivelul de angajament pe care industria națională de apărare îl are pentru dezvoltarea capacităților comune de apărare și colaborarea cu partenerii NATO”, a adăugat directorul general al companiei.

În cadrul reuniunii, conducerea ROMARM a promovat și mesajul companiilor membre ale Organizației Patronale Industria de Apărare, susținând dezvoltarea unor parteneriate durabile și identificarea de noi oportunități de colaborare în domeniul producției, modernizării și dezvoltării de capabilități industriale.

Conferința de la Gdansk s-a desfășurat în paralel cu Eastern Flank Summit, reuniune dedicată consolidării securității regionale și cooperării între statele de pe flancul estic al NATO.

Prin participarea la acest eveniment, ROMARM și-a reconfirmat rolul de partener strategic al statului român și al aliaților săi, promovând expertiza industriei naționale de apărare și contribuind la dezvoltarea unor parteneriate internaționale care sprijină securitatea și stabilitatea în regiune.

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