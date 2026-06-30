Roborock extinde gama F25 cu noile F25 ACE Combo și F25 ACE Pro

Noua serie F25 aduce îmbunătățiri importante în ceea ce privește performanța de curățare, automatizarea inteligentă și întreținerea de zi cu zi. Deși ambele modele folosesc cele mai noi tehnologii Roborock pentru curățarea umedă și uscată, fiecare produs este gândit pentru un tip diferit de utilizator.

Roborock F25 ACE Combo pune accent pe versatilitate, combinând mai multe aparate de curățenie într-o singură soluție cordless, în timp ce Roborock F25 ACE Pro este modelul dedicat celor care vor performanță maximă pe suprafețe dure și introduce tehnologia exclusivă JetFoaming™.

Roborock F25 ACE Combo: un singur aparat pentru întreaga locuință

Roborock F25 ACE Combo este conceput pentru utilizatorii care își doresc un singur dispozitiv capabil să răspundă tuturor nevoilor de curățenie din locuință. Combinând funcțiile unui aspirator wet-dry, ale unui aspirator vertical și ale unui aspirator de mână, acesta poate fi utilizat pentru curățarea pardoselilor, mobilierului, tapițeriei, scărilor, interiorului autoturismului și a altor zone greu accesibile.

Conceput ca un sistem de curățare 5 în 1, F25 ACE Combo este livrat cu o mini perie motorizată, o perie multi-suprafață și un accesoriu 2 în 1, oferind flexibilitatea de a trece rapid de la o sarcină de curățare la alta, fără a fi nevoie de mai multe aparate.

Pentru curățarea pardoselilor dure, F25 ACE Combo oferă o putere de aspirare de 20.000 Pa, o rolă cu 450 RPM și un design anti-încurcare, capabil să gestioneze eficient praful, lichidele, firele de păr și murdăria obișnuită din locuință.

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