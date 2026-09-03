Prima pagină » Comunicate » Anker Innovations reunește toate brandurile sale sub un singur nume: Anker

Anker Innovations reunește toate brandurile sale sub un singur nume: Anker

De asemenea, compania anunță primul magazin Anker din Germania, la Berlin, prezintă Anker MindBase, un hub local cu AI pentru locuințe, precum și o gamă audio extinsă ce beneficiază de noul cip THUS AI dezvoltat in-house. Anker lansează la IFA (Innovation for All) Berlin 2026 noi produse din categoriile de soluții de încărcare, energie pentru locuință, robotică și multe altele
Anker Innovations reunește toate brandurile sale sub un singur nume: Anker
Mediafax
03 sept. 2026, 17:13, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

La aproape 15 ani de la lansarea primei sale baterii, Anker Innovations anunță astăzi că cele cinci branduri ale companiei vor fi reunite sub un singur nume: Anker. Compania anunță, de asemenea, deschiderea primului său magazin de brand în Germania, eveniment ce va avea loc sâmbătă la Berlin, precum și noi produse din categoriile de soluții de încărcare, audio, securitate pentru locuință, robotică și energie pentru locuințe.

Anker: un singur brand pentru următoarea eră

De la înființarea sa, în 2011, Anker a evoluat de la o companie specializată în soluții de încărcare la o companie globală de tehnologie pentru consumatori ce deservește peste 200 de milioane de clienți din mai mult de 180 de țări și regiuni. De-a lungul acestei evoluții, compania a dezvoltat branduri dedicate, pentru a avansa mai rapid în categorii distincte: Anker pentru soluții de încărcare, eufy pentru locuințe inteligente, soundcore pentru audio și divertisment, SOLIX pentru energie, respectiv eufyMake pentru dispozitive destinate creatorilor. Fiecare dintre aceste branduri și-a construit o comunitate puternică de fani, iar succesul lor este ceea ce a făcut posibil pasul următor.

Pe măsură ce inteligența artificială, robotica, procesarea locală și sistemele conectate aduc împreună tehnologii care până acum funcționau separat, granițele dintre aceste categorii se estompează. Pentru a reflecta această evoluție, Anker își reunește produsele și tehnologiile sub un singur brand.

„Brandurile dedicate unor categorii distincte de produse aveau sens atât timp cât acestea din urmă erau separate. Acum, ele nu mai sunt”, a declarat Steven Yang, fondator și CEO al Anker Innovations. „Un singur brand, o singură promisiune – Ultimate Innovation, înglobează acum tot ceea ce creăm.”

Această consolidare se reflectă și în investițiile de brand. Până acum, Anker a dezvoltat simultan cinci branduri, prezente în același timp pe fiecare piață și în raport cu fiecare competitor. Grație consolidării, toate aceste investiții vor susține un singur brand.

Anker își va prezenta produsele grupate în două mari seturi. Anker For You reunește tehnologiile care îi însoțesc pe utilizatori, precum soluții de încărcare, produse audio, tehnologie pentru sănătate și dispozitive destinate creatorilor. Anker for Home grupează tehnologiile pentru locuințe autonome și include soluții de securitate pentru casă, robotică și energie pentru locuințe. Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

EXCLUSIV Cale liberă pentru limitarea numărului de mandate ale șefilor de la SRI, SIE, SPP. Nicoleta Pauliuc, care a blocat proiectul, a fost schimbată
G4Media
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
GSP.ro
Mesajul procurorului general al României pentru magistrații care „calcă strâmb”, în exclusivitate pentru Gândul. Dedesubturile prezenței lui Nicușor Dan la ședința CSM de joi
Gandul
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
Cancan
Fiica lui Gigi Becali, învinsă în instanță! După șase amânări, judecătorii au dat verdictul
Prosport
Horațiu Potra este liber. A scăpat de arestul la domiciliu și a fost plasat sub control judiciar de către Înalta Curte de Casație și Justiție
Libertatea
Românii ar putea scăpa de cea mai enervantă parte a reciclării. Noul aparat în care bagi tot sacul cu sticle
CSID
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia