Anker Innovations reunește toate brandurile sale sub un singur nume: Anker

La aproape 15 ani de la lansarea primei sale baterii, Anker Innovations anunță astăzi că cele cinci branduri ale companiei vor fi reunite sub un singur nume: Anker. Compania anunță, de asemenea, deschiderea primului său magazin de brand în Germania, eveniment ce va avea loc sâmbătă la Berlin, precum și noi produse din categoriile de soluții de încărcare, audio, securitate pentru locuință, robotică și energie pentru locuințe.

Anker: un singur brand pentru următoarea eră

De la înființarea sa, în 2011, Anker a evoluat de la o companie specializată în soluții de încărcare la o companie globală de tehnologie pentru consumatori ce deservește peste 200 de milioane de clienți din mai mult de 180 de țări și regiuni. De-a lungul acestei evoluții, compania a dezvoltat branduri dedicate, pentru a avansa mai rapid în categorii distincte: Anker pentru soluții de încărcare, eufy pentru locuințe inteligente, soundcore pentru audio și divertisment, SOLIX pentru energie, respectiv eufyMake pentru dispozitive destinate creatorilor. Fiecare dintre aceste branduri și-a construit o comunitate puternică de fani, iar succesul lor este ceea ce a făcut posibil pasul următor.

Pe măsură ce inteligența artificială, robotica, procesarea locală și sistemele conectate aduc împreună tehnologii care până acum funcționau separat, granițele dintre aceste categorii se estompează. Pentru a reflecta această evoluție, Anker își reunește produsele și tehnologiile sub un singur brand.

„Brandurile dedicate unor categorii distincte de produse aveau sens atât timp cât acestea din urmă erau separate. Acum, ele nu mai sunt”, a declarat Steven Yang, fondator și CEO al Anker Innovations. „Un singur brand, o singură promisiune – Ultimate Innovation, înglobează acum tot ceea ce creăm.”

Această consolidare se reflectă și în investițiile de brand. Până acum, Anker a dezvoltat simultan cinci branduri, prezente în același timp pe fiecare piață și în raport cu fiecare competitor. Grație consolidării, toate aceste investiții vor susține un singur brand.

Anker își va prezenta produsele grupate în două mari seturi. Anker For You reunește tehnologiile care îi însoțesc pe utilizatori, precum soluții de încărcare, produse audio, tehnologie pentru sănătate și dispozitive destinate creatorilor. Anker for Home grupează tehnologiile pentru locuințe autonome și include soluții de securitate pentru casă, robotică și energie pentru locuințe. Citeşte comunicatul integral AICI