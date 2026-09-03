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Un nou an școlar, o nouă rutină în care Gorenje face zilele aglomerate ale familiei mai simple

Odată cu începutul anului școlar, Gorenje lansează campania Back to School, dedicată electrocasnicelor care simplifică activitățile de zi cu zi din bucătărie.
Un nou an școlar, o nouă rutină în care Gorenje face zilele aglomerate ale familiei mai simple
Mediafax
03 sept. 2026, 16:36, Comunicate
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Campania aduce în prim-plan o selecție de produse precum blendere, espressoare, grătare electrice, friteuze cu aer cald (air fryer) și cuptoare cu microunde, utile în special în perioadele în care programul familiei devine mai aglomerat.

Diminețile încep din nou pe repede înainte

Odată cu începutul școlii, bucătăria redevine unul dintre cele mai aglomerate locuri din casă. Micul dejun trebuie să fie gata, gustările pregătite, iar adulții încearcă, printre toate acestea, să își găsească și câteva minute pentru cafeaua de dimineață.

Un blender Gorenje poate transforma rapid fructele preferate într-un smoothie pentru micul dejun sau într-o gustare de luat la pachet. Un espressor Gorenje se integrează, la rândul său, în ritualul dimineților adulților, pentru acea cafea care marchează începutul unei noi zile.

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