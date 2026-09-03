Fundația City Grill își continuă parteneriatele sociale majore și susține, din acest an, proiectele de cercetare și educație ale Hospitality Culture Institute

Înființată în mai 2024, odată cu aniversarea a 20 de ani de activitate a Grupului City Grill, fundația și-a construit portofoliul în jurul unui număr mic de parteneriate pe termen lung, cu organizații care au istoric și rezultate verificabile în domeniul lor. Astfel, parteneriatul cu Fundația Metropolis susține activitatea Centrului pentru Tineri, unde copiii și tinerii proveniți din medii vulnerabile beneficiază de găzduire, mese zilnice, program educațional și plan individualizat de integrare. Fundația Metropolis derulează programe sociale din 2004, iar centrele sale funcționează în parteneriat cu DGASPC Sector 6.

Colaborarea cu Fundația Regală Margareta a României se derulează prin Centrul Comunitar Generații București, parte a programului național Generații, dezvoltat din 2015, care transformă centrele de tip „școală după școală” în spații intergeneraționale, unde seniorii activează ca voluntari, iar copiii din medii vulnerabile primesc sprijin educațional, emoțional și vocațional.

A treia direcție, deschisă anul acesta, mută o parte din efortul fundației în interiorul industriei în care Grupul City Grill activează. Componenta de educație în ospitalitate exista de la început în statutul fundației și s-a concretizat până acum prin susținerea învățământului dual, clasele de bucătari și ospătari ale grupului de la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, cu practică în locațiile City Grill și la Academia City Grill. Susținerea Hospitality Culture Institute continuă acest efort la un alt nivel: de la formarea individuală, către infrastructura de cunoaștere a întregii industrii.

Hospitality Culture Institute este un institut independent de cercetare, training și consultanță care studiază piața și tendințele din industria HoReCa din România, activ din 2017. Studiile sale anuale despre dimensiunea pieței, frecvența de consum și satisfacția clienților sunt, pentru mulți operatori, singura sursă de date comparabile de la un an la altul, într-o industrie estimată la 7,3 miliarde de euro în 2024.

O industrie matură nu poate crește doar din instinct și experiență; are nevoie de date, de repere și de o infrastructură de cunoaștere pe care să poată construi. Cercetarea independentă este costisitoare și, de cele mai multe ori, greu de susținut exclusiv din piață. De aceea, implicarea Fundației City Grill este importantă: ne permite să continuăm să producem informație relevantă și accesibilă întregului ecosistem de ospitalitate din România. Este, în fond, o investiție în capacitatea industriei de a lua decizii mai bune,” spune Florin Maxim, fondator Hospitality Culture Institute. Citeşte comunicatul integral AICI