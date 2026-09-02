SkyShowtime celebrează 60 de ani de Star Trek

„Live long and prosper” – Pe 8 septembrie se împlinesc 60 de ani de la difuzarea primului episod Star Trek. Fie că revedeți misiunile legendare sau descoperiți pentru prima dată frontiera finală, colecția Star Trek de pe SkyShowtime reprezintă modalitatea ideală de a celebra șase decenii revoluționare ale uneia dintre cele mai îndrăgite francize SF din lume. De la Star Trek II: The Wrath of Khan la Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Noi lumi stranii), fanii au numeroase titluri de care se pot bucura.

Pentru a marca această aniversare importantă, publicul din România poate acum să pornească cu îndrăzneală acolo unde niciun fan nu a mai ajuns, odată cu lansarea recentă a celui de-al treilea canal de streaming la cerere dedicat Star Trek, „Star Trek Movies”. Acesta va include 13 lungmetraje, de la Star Trek: The Motion Picture (1979), primul film al francizei, până la Star Trek Beyond (2016). Citeşte comunicatul integral AICI