Prima pagină » Comunicate » SkyShowtime celebrează 60 de ani de Star Trek

SkyShowtime celebrează 60 de ani de Star Trek

Filmele și serialele francizei emblematice sunt disponibile pentru vizionare pe SkyShowtime și pe trei canale dedicate de streaming la cerere
SkyShowtime celebrează 60 de ani de Star Trek
Mediafax
02 sept. 2026, 17:27, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Live long and prosper” – Pe 8 septembrie se împlinesc 60 de ani de la difuzarea primului episod Star Trek. Fie că revedeți misiunile legendare sau descoperiți pentru prima dată frontiera finală, colecția Star Trek de pe SkyShowtime reprezintă modalitatea ideală de a celebra șase decenii revoluționare ale uneia dintre cele mai îndrăgite francize SF din lume. De la Star Trek II: The Wrath of Khan la Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Noi lumi stranii), fanii au numeroase titluri de care se pot bucura.

Pentru a marca această aniversare importantă, publicul din România poate acum să pornească cu îndrăzneală acolo unde niciun fan nu a mai ajuns, odată cu lansarea recentă a celui de-al treilea canal de streaming la cerere dedicat Star Trek, „Star Trek Movies”. Acesta va include 13 lungmetraje, de la Star Trek: The Motion Picture (1979), primul film al francizei, până la Star Trek Beyond (2016). Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

EXCLUSIV Cale liberă pentru limitarea numărului de mandate ale șefilor de la SRI, SIE, SPP. Nicoleta Pauliuc, care a blocat proiectul, a fost schimbată
G4Media
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
GSP.ro
Corina Drăgotescu, verdict NEMILOS pentru Nicușor Dan! Președintele iese ȘIFONAT...
Gandul
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica patronului FCSB
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
Dorin Lazăr Maior a pierdut eliberarea condiționată. Fostul deputat PSD condamnat în dosarele „Romexterra” și „Vărul lui Kovesi” voia să iasă din pușcărie cu doi ani mai devreme
Libertatea
Ai această hârtie veche prin sertare? Piesa banală uitată prin casă care te poate îmbogăți peste noapte: colecționarii oferă o avere pe loc!
CSID
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia