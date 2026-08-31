Premierele lunii septembrie pe SkyShowtime

M.I.A.

Sezonul: 1

Episoade: 9

Primele trei episoade sunt disponibile pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime din 3 septembrie, iar restul apar săptămânal.

Pentru Etta Tiger Jonze, traficul de droguri este o afacere de familie. Însă, atunci când afacerea familiei este amenințată, Etta este aruncată într-o lume pe care nu și-ar fi imaginat-o niciodată. Forțată să își folosească istețimea pentru a supraviețui, aceasta își croiește drum prin periculoasa lume interlopă din Miami.

Aces: The ATP No. 1 Club

Sezonul: 1

Episoade: 4

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime din 6 septembrie.

Un documentar-eveniment în patru părți care urmărește parcursul celor 29 de sportivi care au ajuns în vârful tenisului mondial. Spre deosebire de orice alt sport, în tenis nu există limită de timp, coechipieri sau vreo cale de scăpare. Ești doar tu, adversarul tău și presiunea fiecărui punct. A ajunge numărul 1 mondial înseamnă să depășești nu doar un circuit internațional, desfășurat pe parcursul a 11 luni, ci și presiunea psihologică constantă a fiecărui meci. Doar 29 de sportivi din istoria tenisului au reușit această performanță. De la legende precum Federer, Nadal, Djokovic, Sampras, Agassi, Borg, McEnroe și Connors, până la starurile în ascensiune de astăzi, Alcaraz și Sinner, Aces: The ATP No. 1 Club dezvăluie ce presupune cu adevărat să te ridici deasupra celorlalți. Prin acces exclusiv, imagini de arhivă spectaculoase și mărturii autentice ale celor care au ocupat primul loc în clasamentul mondial, documentarul surprinde talentul extraordinar, provocările și prețul uriaș pentru a deveni – și a rămâne – cel mai bun din lume. Pentru că, în tenis, nu ai unde să te ascunzi. Doar cei mai puternici rezistă.

SkyShowtime Original Legături mortale

Sezonul: 2

Episoade: 6

Primele două episoade sunt disponibile pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime din 10 septembrie, iar restul apar săptămânal.

O continuare a producției îndrăgite Legături mortale, serialul reia povestea tinerei antropoloage Anka Serafin (Maria Dębska) și a jurnalistului Bastian Strzygoń (Maciej Musiał). Atunci când un student la arhitectură este ucis cu brutalitate în Silezia, modul de operare al criminalului seamănă tulburător cu cel al lui Norman Pionek, temutul criminal în serie cunoscut drept „Vampirul din Szombierki”, care își ispășește în prezent pedeapsa cu închisoarea. Deși toate indiciile duc către un criminal care îi copiază metodele, fiecare nouă pistă adâncește și mai mult misterul, iar poliția pare tot mai departe de aflarea adevărului. Citeşte comunicatul integral AICI