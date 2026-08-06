Michelle Pfeiffer ar putea spune adio marilor ecrane după o carieră de peste 45 de ani

Michelle Pfeiffer a alimentat speculațiile privind o posibilă retragere din cinematografie după ce a declarat, în cadrul unui eveniment organizat de Apple TV+ înaintea galei Premiilor Emmy, că nu își mai dorește să joace într-un lungmetraj, relatează publicația The Independent.

Actrița, în vârstă de 68 de ani, a spus că preferă proiectele în care face parte dintr-o distribuție numeroasă, explicând că acest tip de producție i se pare mai plăcut și mai relaxat decât asumarea unui rol principal într-un film.

Deși nu a anunțat oficial că se retrage din actorie, declarațiile sale sugerează că viitorul carierei sale s-ar putea concentra aproape exclusiv asupra serialelor de televiziune.

De la „Scarface” și „Batman se întoarce” la serialele de succes

Michelle Pfeiffer este una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood, fiind prezentă constant pe marile ecrane încă de la începutul anilor ’80. A devenit celebră după aparițiile din „Grease 2” și „Scarface”, iar ulterior a cunoscut succesul internațional cu filme precum „Vrăjitoarele din Eastwick”, „Căsătorită cu mafia”, „Vârsta inocenței”, „Dincolo de aparențe” și „Batman se întoarce”, unde a interpretat memorabil personajul Catwoman.

La sfârșitul anilor ’80, Pfeiffer a primit două nominalizări consecutive la Premiile Oscar, consolidându-și statutul de una dintre cele mai apreciate actrițe ale generației sale.

Revenire după o pauză de un deceniu

După aparițiile din „Hairspray” și „Pulbere de stele”, lansate în 2007, Michelle Pfeiffer a luat o pauză de aproximativ zece ani de la actorie.

A revenit în atenția publicului în 2017, odată cu rolul din „Crima din Orient Express”, regizat de Kenneth Branagh, iar ulterior a intrat și în universul cinematografic Marvel, interpretând-o pe Janet Van Dyne în „Omul-furnică și Viespea”.

În ultimii ani însă, actrița s-a orientat tot mai mult către producțiile de televiziune.

Nominalizare la Emmy și două seriale apreciate

În prezent, Michelle Pfeiffer este nominalizată la Premiile Emmy la categoria Cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea din serialul „Margo are probleme cu banii”, creat de soțul său, scenaristul și producătorul David E. Kelley.

În producție, ea interpretează mama personajului principal, jucat de Elle Fanning, într-o poveste despre o tânără care încearcă să își refacă viața după ce devine mamă și își deschide un cont pe platforma OnlyFans pentru a se întreține financiar. Din distribuție face parte și Nicole Kidman.

Totodată, Pfeiffer joacă rolul principal în „The Madison”, noul serial creat de Taylor Sheridan, autorul fenomenului „Yellowstone”, unde interpretează matriarha unei familii care se mută din New York într-o vale din statul Montana după o tragedie.

O schimbare de etapă pentru una dintre cele mai mari vedete ale Hollywoodului

Declarațiile lui Michelle Pfeiffer vin într-un moment în care tot mai mulți actori consacrați aleg proiecte de televiziune, pe fondul investițiilor masive făcute de platformele de streaming în producții originale.

Deși nu a confirmat oficial că renunță definitiv la filme, actrița lasă de înțeles că, după o carieră de peste 45 de ani și zeci de roluri memorabile, viitorul său profesional se va concentra pe seriale și pe proiecte de ansamblu, în detrimentul producțiilor cinematografice.