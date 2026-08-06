Aeroportul Arad rămâne fără combustibil pentru avioane. Alimentarea, suspendată pentru mai bine de o săptămână

Aeroportul Arad se confruntă cu probleme în aprovizionarea cu combustibil pentru avioane. Potrivit BoardingPass, care citează notificări operaționale, alimentarea cu kerosen este suspendată până la data de 12 august, iar benzina de aviație, utilizată în special de aeronavele ușoare, nu poate fi furnizată pe tot parcursul lunii august.

În aceste condiții, aeronavele care operează zboruri spre și dinspre Arad trebuie să decoleze cu suficient combustibil pentru a efectua inclusiv zborul de întoarcere sau să programeze alimentarea pe alte aeroporturi.

Un prim efect al situației s-a văzut miercuri, 5 august, când aeronava care a operat un zbor charter între Arad și Antalya a făcut o escală la București pentru realimentare.

Motivul pentru care furnizorul de combustibil al aeroportului nu poate asigura alimentarea pentru o perioadă atât de lungă nu a fost făcut cunoscut.

UE nu se confruntă cu o criză de kerosen

Deși la nivelul Uniunii Europene nu a fost raportată o lipsă generalizată de kerosen, aprovizionarea cu combustibil pentru avioane este urmărită cu atenție de companiile aeriene, operatorii aeroportuari și autoritățile din domeniu.

În ultimele luni au existat avertismente că tensiunile din Orientul Mijlociu și eventualele perturbări ale transportului de produse petroliere ar putea afecta livrările către unele aeroporturi europene.

Din acest motiv, Comisia Europeană și Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) au emis recomandări pentru gestionarea unor eventuale probleme de aprovizionare. Măsurile au caracter preventiv și permit companiilor aeriene să își adapteze planurile de alimentare atunci când un aeroport nu poate furniza combustibil.

Doar Brașovul a mai raportat probleme similare

Potrivit sursei citate, în ultimul an și jumătate doar Aeroportul Brașov s-a confruntat cu situații similare privind indisponibilitatea kerosenului.

În cazul Brașovului, însă, întreruperile au fost de scurtă durată, de cel mult trei ore și jumătate, în noiembrie 2025, martie și iunie 2026.

În prezent, aceasta este cea mai lungă perioadă în care un aeroport din România nu poate alimenta aeronave cu combustibil.