Prima pagină » Comunicate » Storia finanțează proiecte care pot îmbunătăți viața în cartierele din București

Storia finanțează proiecte care pot îmbunătăți viața în cartierele din București

Derulat împreună cu Fundația Comunitară București, programul pune la dispoziția ONG-urilor, grupurilor de inițiativă civică și școlilor finanțări totale de 150.000 de euro
Storia finanțează proiecte care pot îmbunătăți viața în cartierele din București
Mediafax
31 aug. 2026, 15:20, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Storia, împreună cu Fundația Comunitară București și cu sprijinul Studio BAAB, lansează „Cartierul Perfect aduce schimbări reale pentru viața la comun!”, un program pilot prin care sunt finanțate proiecte menite să îmbunătățească viața în cartierele din București. Cu o valoare totală de 150.000 de euro, programul se adresează ONG-urilor, grupurilor de inițiativă civică și școlilor care vor să transforme nevoile identificate la nivel local în intervenții concrete. Proiectele pot fi înscrise până pe 5 octombrie 2026, prin intermediul platformei dedicate.

Spațiile verzi, principala prioritate pentru bucureșteni

În cadrul unui chestionar online, oamenii au menționat ce îmbunătățiri și-ar dori în cartierele în care locuiesc, fiind colectate peste 3.000 de răspunsuri la nivel național. Dintre acestea, 42% au venit din București. Spațiile verzi se află în centrul priorităților locuitorilor capitalei: 12,8% își doresc mai multe spații verzi, iar 9,6% reamenajarea celor existente. Alte îmbunătățiri menționate sunt creșterea nivelului de siguranță, indicată de 7,8% dintre respondenți, monitorizarea calității aerului (7%) și reabilitarea trotuarelor (6,4%). Comparativ cu respondenții din afara capitalei, bucureștenii acordă o importanță mai mare monitorizării calității aerului, menționată de 7% dintre aceștia, față de 4,3%, dar și pistelor pentru biciclete, care sunt de peste două ori mai importante în București (6,1% vs. 3%). Totodată, locuitorii capitalei pun mai mult accent pe experiența urbană, menționând reducerea zgomotului, mobilierul urban și spațiile recreative, aspecte care contribuie la calitatea vieții de zi cu zi.

Întrebați cum evaluează evoluția cartierelor în care locuiesc, respondenții din București au acordat, în medie, un scor de 57,7 puncte din 100. În același timp, dacă îmbunătățirile pe care și le doresc ar avea loc, estimează că acestea le-ar influența semnificativ calitatea vieții, impactul fiind evaluat la 82 de puncte din 100. Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

GALERIE FOTO „Unele glume se scriu singure”. Festival de memeuri pe rețele sociale după ce „Armada AUR” s-a plimbat cu „Prințesa Dunării” pe lacul de acumulare de la Porțile de Fier 1
G4Media
Pădurea „Gheorghe Hagi”: cum arată „stadionul” din Constanța la 3 ani după demolare și zeci de promisiuni pentru startul lucrărilor
GSP.ro
Vremea se schimbă radical la început de toamnă. ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Gandul
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod
Cancan
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport
Bazinele olimpice acoperite de la „Lia Manoliu”, tot în paragină, după aproape un deceniu de la închiderea lor. Ce spune David Popovici despre locul în care se pregătește
Libertatea
Alina Pușcău a ajuns din nou la spital! Cum se simte după cea de-a doua ședință de tratament împotriva cancerului
CSID
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
Promotor
ANALIZĂ. 31 august, deadline istoric pentru PNRR-urile din UE: Cine sunt campionii și codașii?/ Care e țara cu scor perfect, care e cea care a primit cei mai mulți bani și cine a rămas în urmă/ Cum stă România?
Economedia