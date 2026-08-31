Storia finanțează proiecte care pot îmbunătăți viața în cartierele din București

Storia, împreună cu Fundația Comunitară București și cu sprijinul Studio BAAB, lansează „Cartierul Perfect aduce schimbări reale pentru viața la comun!”, un program pilot prin care sunt finanțate proiecte menite să îmbunătățească viața în cartierele din București. Cu o valoare totală de 150.000 de euro, programul se adresează ONG-urilor, grupurilor de inițiativă civică și școlilor care vor să transforme nevoile identificate la nivel local în intervenții concrete. Proiectele pot fi înscrise până pe 5 octombrie 2026, prin intermediul platformei dedicate.

Spațiile verzi, principala prioritate pentru bucureșteni

În cadrul unui chestionar online, oamenii au menționat ce îmbunătățiri și-ar dori în cartierele în care locuiesc, fiind colectate peste 3.000 de răspunsuri la nivel național. Dintre acestea, 42% au venit din București. Spațiile verzi se află în centrul priorităților locuitorilor capitalei: 12,8% își doresc mai multe spații verzi, iar 9,6% reamenajarea celor existente. Alte îmbunătățiri menționate sunt creșterea nivelului de siguranță, indicată de 7,8% dintre respondenți, monitorizarea calității aerului (7%) și reabilitarea trotuarelor (6,4%). Comparativ cu respondenții din afara capitalei, bucureștenii acordă o importanță mai mare monitorizării calității aerului, menționată de 7% dintre aceștia, față de 4,3%, dar și pistelor pentru biciclete, care sunt de peste două ori mai importante în București (6,1% vs. 3%). Totodată, locuitorii capitalei pun mai mult accent pe experiența urbană, menționând reducerea zgomotului, mobilierul urban și spațiile recreative, aspecte care contribuie la calitatea vieții de zi cu zi.

Întrebați cum evaluează evoluția cartierelor în care locuiesc, respondenții din București au acordat, în medie, un scor de 57,7 puncte din 100. În același timp, dacă îmbunătățirile pe care și le doresc ar avea loc, estimează că acestea le-ar influența semnificativ calitatea vieții, impactul fiind evaluat la 82 de puncte din 100. Citeşte comunicatul integral AICI