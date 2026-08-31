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JURIDICE.ro și T.O.M. Communication lansează un parteneriat strategic pentru comunicarea profesioniștilor din domeniul juridic

JURIDICE.ro și T.O.M. Communication lansează un parteneriat strategic pentru comunicarea profesioniștilor din domeniul juridic
Mediafax
31 aug. 2026, 12:21, Comunicate
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JURIDICE.ro, platforma de referință a comunității juridice din România, și T.O.M. Communication, agenție boutique de PR & advertising, anunță încheierea unui parteneriat prin care vor oferi servicii integrate de PR și comunicare, adaptate particularităților pieței. Colaborarea reunește expertiza JURIDICE.ro în ecosistemul juridic din România cu experiența T.O.M. Communication în strategie de comunicare, media relations și brand management, pentru a răspunde nevoilor de vizibilitate, poziționare și reputație ale profesioniștilor din acest domeniu.

Pe ce se axează parteneriatul

Piața juridică are propriile reguli de comunicare. Specificul profesiei impune limite pe care strategiile de PR dezvoltate pentru alte industrii nu le pot aborda în același mod, iar complexitatea subiectelor juridice necesită o transpunere clară și relevantă înainte de a ajunge în atenția presei sau a publicului. Tocmai de aceea, comunicarea în domeniul juridic presupune o abordare strategică, adaptată atât specificului profesiei, cât și obiectivelor fiecărui client.

Prin parteneriatul dintre JURIDICE.ro și T.O.M. Communication, companiile și profesioniștii au acces la servicii integrate de comunicare și consultanță, adaptate particularităților pieței juridice, printre care:

  • Strategie de PR corporate și comercial;
  • PR de criză;
  • Reputation Management;
  • Personal Branding & Executive Positioning;
  • Media Relations;
  • Consultanță în comunicare, marketing, PR, media și brand management;
  • Brand Strategy – de la definirea conceptului până la implementare.

Citeşte comunicatul integral AICI

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