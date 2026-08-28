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BenQ Creative Pro prezintă seria PV50: monitoare concepute pentru fluxurile de post-producție

Noile monitoare profesionale PV3250U de 32 de inch și PV2750U de 27 de inch oferă rezoluție 4K, precizie cromatică și funcții dedicate post-producției
BenQ Creative Pro prezintă seria PV50: monitoare concepute pentru fluxurile de post-producție
Mediafax
28 aug. 2026, 16:24, Comunicate
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BenQ, furnizor recunoscut la nivel internațional de soluții profesionale de afișare, anunță disponibilitatea noii serii de monitoare profesionale Creative Pro PV50, alcătuită din modelul PV3250U de 32 de inch și modelul PV2750U de 27 de inch, ambele cu rezoluție 4K. Concepute pentru editorii video și specialiștii în post-producție, noile monitoare oferă precizie și consistență în gradarea cromatică, pentru rezultate previzibile în spoturi publicitare, scurtmetraje, conținut de brand și materiale destinate campaniilor din social media.

În post-producția comercială, menținerea coerenței și preciziei cromatice rămâne o provocare majoră, mai ales în scenele întunecate, unde detaliile fine din umbre sunt esențiale pentru construcția vizuală. Deși standarde precum Rec.709 definesc spațiul de culoare, redarea fidelă a detaliilor din umbre pe ecrane și în medii de distribuție diferite este adesea dificilă. Pierderea detaliilor în negru (black crush) și variațiile tonale pot duce la erori de gradare, timp suplimentar pentru corecții și rezultate finale imprevizibile.

Precizie cromatică pe întregul flux de lucru

Spre deosebire de monitoarele profesionale obișnuite, care pun accent în principal pe gamut și calibrare, seria PV50 a fost concepută ca o bază de lucru fiabilă pentru gradare cromatică și evaluare, de la redarea corectă a umbrelor până la stabilitatea culorilor pe termen lung. Citeşte comunicatul integral AICI

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