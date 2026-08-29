Străinii se năpustesc spre satele Italiei pe care turiștii le trec cu vederea

Nu Roma, nu Capri. Iată satele necunoscute din Italia în care străinii au început să le cumpere.

Datele pentru primul semestru din 2026 arată că interesul internațional pentru proprietăți în Italia se extinde spre localități mai puțin cunoscute și departe de turismul de masă.

Toscana rămâne pe primul loc în preferințele cumpărătorilor, urmată de Sicilia, Lombardia, Puglia și Liguria, însă în top apar și localități precum Fivizzano, Nizza Monferrato, Terricciola, Castiglione del Lago sau San Siro.

Aproape 70% dintre cereri vizează proprietăți sub 250.000 de euro, iar 54,84% dintre cumpărători caută case aflate la cel mult 10 kilometri de coastă.

Americanii sunt cei mai numeroși cumpărători străini, urmați de britanici și germani. Pentru o parte dintre aceștia, o vacanță în Italia devine primul pas către ideea de a avea propria casă și de a trăi mai mult timp în țară.

Citește povestea completă pe Mediafax Italia