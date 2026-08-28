Cele mai ieftine destinații pentru o escapadă în septembrie

Bratislava, Milano și Bordeaux se numără printre cele mai ieftine destinații pentru o escapadă de sfârșit de vară.

Aproape jumătate dintre turiști au flexibilitate totală sau parțială în alegerea perioadei de vacanță. Această flexibilitate le permite să evite sezonul scump.

Un raport arată că această flexibilitate ajută la depășirea celor două mari obstacole din organizarea călătoriilor de grup. Dificultatea de a coordona programele afectează 35% dintre turiști. Costul total ridicat al călătoriei este o problemă pentru 41% dintre ei.

Pentru cei care vor o ultimă escapadă de sfârșit de sezon, Skyscanner a publicat un top zece al destinațiilor internaționale. Lista include cele mai ieftine bilete dus pentru luna septembrie.

Pe primul loc se află Bratislava, capitala Slovaciei, cu un preț mediu de 61,58 euro. Urmează două orașe marocane, Essaouira, cu 62,55 euro, și Rabat, cu 66,10 euro.

Milano completează primele patru poziții ale clasamentului, cu un preț mediu de 68,52 euro. Bordeaux urmează pe locul cinci, cu 75,94 euro, iar Geneva ocupă locul șase, cu 82,74 euro.

Katowice, în Polonia, are un preț mediu de 85,93 euro, în timp ce Faro, în Portugalia, ajunge la 86,06 euro.

Lista se încheie cu Nisa, în Franța, unde biletul mediu costă 95,61 euro, și Tirana, capitala Albaniei, cu 102,28 euro.

Clasamentul include atât orașe de coastă, cât și destinații culturale din zona mediteraneeană, alături de mai multe capitale europene.