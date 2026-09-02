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UNIOR TEPID: WILPU și ingineria pânzei create exact pentru problemă, de la carne congelată la paleți cu cuie

Un producător german aflat la a cincea generație arată de ce, în tăiere, performanța nu începe cu mai multă forță, ci cu alegerea corectă a materialului, dintelui și geometriei.
UNIOR TEPID: WILPU și ingineria pânzei create exact pentru problemă, de la carne congelată la paleți cu cuie
Mediafax
02 sept. 2026, 13:22, Comunicate
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Multe lucrări par improprii pentru un fierăstrău electric doar până când descoperi că există o pânză concepută exact pentru ele: carne și alte alimente congelate, gheață, paleți în care lemnul alternează cu cuie ascunse, piele, cauciuc, izolații, fontă, ceramică, materiale compozite, tăieri curbe în suprafețe sensibile sau găuri neobișnuit de adânci prin panouri groase. În programul WILPU, asemenea aplicații nu sunt excepții lăsate la improvizație, ci probleme tehnice distincte.

Aceasta este, de fapt, diferența dintre un catalog mare și competența unui specialist. Un catalog enumeră produse. Specialistul descompune lucrarea: ce material trebuie tăiat, ce grosime are, dacă este omogen sau ascunde metal, dacă se urmărește viteză ori finisaj, dacă tăietura trebuie să rămână dreaptă sau să urmeze o curbă, dacă materialul este abraziv, fragil, umed ori expus șocurilor. Abia apoi se aleg oțelul pânzei, arhitectura monometal sau bimetal, pasul și forma dintelui, caprazul, grosimea și înălțimea corpului.

WILPU leagă explicit performanța și durata de viață de calitatea materiei prime, tipul danturii, calitatea fabricației și geometria dintelui. Același material poate cere o pânză diferită pentru o tăiere rapidă și brută, pentru una curată și fără așchii, pentru precizie unghiulară sau pentru contururi și curbe. Cu alte cuvinte, pânza corectă nu este un accesoriu generic, ci o parte a procesului tehnologic.

159 de ani de continuitate industrială

În 1867, Wilhelm Putsch a fondat la Remscheid o fabrică de pânze și ferăstraie. Producția de pânze pentru fierăstrău pendular sub marca WILPU a început în 1947, compania fiind primul producător german al acestei categorii; în 1971 a urmat programul de pânze sabie, iar în 2001 a intrat în funcțiune propria linie de carote bimetal. Citeşte comunicatul integral AICI

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